Martina De Ioannon sta frequentando Gianmarco Steri da qualche settimana, ma sembra che anche due loro ex siano molto vicini. Stando alle segnalazioni che sono arrivate a Lorenzo Pugnaloni e a Dariatvgossip in queste ore, Cristina Ferrara e Raul Dumitras avrebbero un flirt: alcuni fan di Uomini e donne sostengono di aver visto i due in atteggiamenti affettuosi a Roma e in un video lei sembrerebbe indossare una maglia del dj.

Gli indizi e gli avvistamenti in città

Nel corso del confronto che hanno avuto a Uomini e donne, Gianmarco ha provocato Cristina chiedendole se abbia frequentato qualcuno dopo che si sono lasciati: secondo molti fan, Steri si riferiva a Raul e alle voci di flirt che sono circolate nell'ultimo periodo.

Al termine della puntata interamente dedicata al passato e al presente sentimentale di Martina (assente in studio, ma protagonista assoluta dello speciale del dating-show), a Lorenzo Pugnaloni sono arrivate un paio di segnalazioni sull'ex corteggiatrice di Salerno.

"Avvistati Cristina e Raul a Roma, si stavano baciando. Non ho fatto foto per privacy e perché mi stavano guardando", si legge in un messaggio che l'esperto di gossip ha postato sul suo profilo Instagram il 29 ottobre.

La persona che sostiene di aver visto Ferrara e Dumitras in atteggiamenti affettuosi, per risultare più credibile ha anche descritto il loro abbigliamento: "Lui aveva un cappello verde e bianco e stava fumando una sigaretta, lei indossava leggins neri e una felpa larga.

Erano abbastanza isolati".

Il dettaglio che non sfugge ai fan

Dopo queste segnalazioni, ne è arrivata un'altra che sembra avvalorare la tesi secondo la quale Cristina e Raul si starebbero frequentando.

Come ha fatto notare un'utente di Instagram in queste ore, l'altra sera l'ex corteggiatrice di Uomini e donne aveva addosso una maglia identica a quella che Dumitras ha sfoggiato in passato sui suoi account social.

Se dico io quello che penso su sti due mi faccio arrestare https://t.co/AS4QKnkwZY pic.twitter.com/nV8HWxzWKS — Elle percentuali✨ (@supremanes) October 30, 2025

Se la t-shirt era la stessa, come sostengono diversi fan, ci sarebbe davvero un flirt in corso tra l'ex fidanzata di Gianmarco e l'ex fidanzato di Martina.

Le critiche degli utenti di X

La possibile frequentazione tra Cristina e Raul sta facendo molto discutere, e i fan se la stanno prendendo soprattutto con l'ex corteggiatrice di Uomini e donne.

"Se dico quello che penso di questi due, mi faccio arrestare", "Schifo e vergogna", "E lei sarebbe una regina?", "Sfigati", "Cristina è ipocrita e manipolatrice", "Ha cercato di infangare e denigrare Gianmarco per avere consensi, e poi frequenta Raul. Pessima e subdola", si legge su X da quando sono emersi gli ultimi dettagli su questo flirt, che comunque è ancora tutto da confermare.