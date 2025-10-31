Terminata la puntata del Grande Fratello in onda ieri 30 ottobre, Cristina Plevani su X ha pubblicato un post in cui ha espresso il suo parere sulle dinamiche scaturite in diretta. A proposito dell'ennesimo scontro tra Elomari e Pepe , l'opinionista ha affermato: "Forse Omer è più arrogante di Jonas". Secondo lei, il concorrente siriano sotto i riflettori si trattiene per evitare di avere reazioni scomposte.

Il commento di Plevani

Su X, Cristina Plevani ha pubblicato un post in cui ha espresso la sua opinione sull'ennesimo confronto-scontro tra Jonas Pepe e Omer Elomari.

Parlando del modello, l'opinionista ha detto: "Jonas è un gran bel provocatore, sicuramente irritante e non esule da scivoloni (è giovane anche lui, se ne faccia una ragione ha tanta teoria sui libri ma gli manca la pratica)". E ancora: "È in dubbio che sa catalizzare l'attenzione su di lui, inutile che gli altri si arrabbiano perché o sei protagonista o fai lo spettatore". Infine Plevani ha concluso su Pepe: "Jonas è antipatico, ma un antipatico che ci piace" . Per quanto riguarda il concorrente siriano, l'opinionista ha affermato: "Omer rispetto a Jonas è acqua cheta, lo accusa più di quanto voglia ammettere. Deve stare attento alle sue reazioni perché può passare da 0 a 100 in un nano secondo e fare davvero il botto".

A quel punto Cristina Plevani ha concluso: "Forse Omer è più arrogante di Jonas" .

Il mio pensiero sugli argomenti hot di ieri sera #grandefratello pic.twitter.com/IuNiCKW9jo — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) October 31, 2025

La rivalità tra Jonas e Omer

Durante la diretta, c'è stato l'ennesimo botta e risposta tra Omer e Jonas.

Il modello ha precisato che tra lui e il 26enne non ci sarà mai una tregua, poiché non si sopportano una vicenda. Jonas rivolgendosi al coinquilino ha tagliato corto: "Penso che tu faccia buon viso a cattivo gioco". Dal canto suo Elomari si è detto dispiaciuto di essere caduto nelle provocazioni del modello, ma non intende più farlo. Infine Omer ha precisato che anche da parte sua non ci sarà mai un rapporto amichevole con Jonas.

L'opinione di alcuni telespettatori

Il post di Cristina Plevani ha catturato l'attenzione di alcuni telespettatori del reality show .

Un utente ha detto di non pensarla affatto come l'opinionista: "Non credo che Omer sia arrogante, anzi. È un uomo forte che non si fa mettere i piedi in testa da una persona come Jonas che in realtà usa le debolizze degli altri per attaccare". Un altro telespettatore ha affermato: "Jonas è un grandissimo maleducato, altro che antipatico che piace". Un utente si è detto d'accordo con Plevani: "Pensiero lucidissimo. Jonas si mostra senza filtri, mentre Omer sembra sempre trattenuto ma in puntata si mostra per quello che è". Un'ulteriore utente ha detto: "Vero, a Jonas non vengono mai fatti sconti in puntata".