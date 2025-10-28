Dopo la fine della storia d'amore con Ciro Solimeno e le voci insistenti su una frequentazione con Gianmarco Steri, Martina De Ioannon è tornata a parlare e a chiarire la sua posizione. Con un messaggio senza mezzi termini diretto ai fan e agli haters, ha smentito il presunto tradimento. "Non ho tradito nessuno… non so chi ve l’ha raccontata questa cavolata. Bisogna accettare di essere stati lasciati per motivi legati alla coppia. Fine". Le sue parole, pubblicate sui social, hanno acceso nuovamente i riflettori sulla sua vita sentimentale.

La rottura con Ciro Solimeno e le nuove indiscrezioni

Martina De Ioannon era uscita dallo studio di Uomini e Donne con Ciro Solimeno, dichiarando un’intesa forte durante il percorso televisivo. Tuttavia, nel corso dell’estate sono circolate sempre più voci circa un presunto coinvolgimento con Gianmarco Steri, corteggiatore non scelto nel medesimo show. Secondo alcuni rumor, Martina e Gianmarco sarebbero stati visti in atteggiamenti affettuosi in diverse circostanze, ma dopo essere tornati entrambi single. Tuttavia, di fronte alle speculazioni, l’ex tronista ha deciso di intervenire direttamente sui social per “mettere un punto” alla vicenda.

La replica social di Martina De Ioannon

In risposta a un utente che insinuava un tradimento, Martina De Ioannon ha commentato senza giri di parole.

Il post, prima ancora che venisse condiviso, ha generato tantissimi commenti, like e condivisioni. Una presa di posizione forte, che testimonia la volontà di voltare pagina e mettere fine alle insinuazioni. La replica è giunta dopo che l'ex corteggiatore, Ciro Solimeno, ha pubblicato una storia sul proprio account ufficiale Instagram ritraente il film 'Il principe abusivo' di Alessandro Siani.

Da Temptation Island a Uomini e Donne

Dopo la partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Raul Dumitras, Martina De Ioannon ha deciso di rimettersi in gioco come tronista a Uomini e Donne. La giovane romana aveva da subito attirato l’attenzione di due corteggiatori molto diversi tra loro: Ciro Solimeno, più riflessivo e dolce, e Gianmarco Steri, dal carattere deciso e passionale.

Alla fine, la scelta era caduta su Ciro, con cui sembrava esserci una forte complicità. Tuttavia, la relazione non ha superato la prova del tempo: dopo circa otto mesi i due si sono detti addio. Nel frattempo, Gianmarco aveva iniziato una relazione con Cristina Ferrara, giunta anch'essa al capolinea.

Poco dopo le due rotture, c'è stato un riavvicinamento tra Martina e Gianmarco, che negli ultimi tempi sono stati avvistati insieme in diverse occasioni, tra cui una partita allo stadio e un concerto di X Factor, dove alcuni spettatori li hanno notati mentre si scambiavano gesti affettuosi e baci, segno di un legame tornato a fiorire lontano dalle telecamere.