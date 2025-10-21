Diletta Leotta sta attraversando uno dei periodi più sereni e appaganti della sua vita. Divisa tra il successo televisivo e la vita familiare con il marito Loris Karius e la piccola Aria, la conduttrice della trasmissione Fuoriclasse su Dazn ha deciso di parlare come ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan. La giornalista siciliana ha raccontato nei dettagli la proposta di matrimonio ricevuta meno di due anni fa dal portiere di calcio tedesco.

Karius a Diletta Leotta: la proposta di matrimonio a Saint Tropez

Durante l’intervista, Diletta Leotta ha ricordato con emozione la romantica sorpresa organizzata da Karius a Saint Tropez.

La giovane catanese edl il calciatore si trovavano in vacanza nella località francese quando il portiere, fingendo di voler anticipare la cena, cominciò a insistere affinché lei si preparasse in fretta. “Mi metteva ansia – ha raccontato – perché continuava a dire che dovevamo andare subito a cena”. Una volta pronti, cenarono nell’hotel dove soggiornavano, ma al termine del pasto, Loris Karius propose di tornare un attimo in camera “per prendere qualcosa che aveva dimenticato”.

Ignara di tutto, Diletta lo seguì e una volta entrata nella stanza trovò un’atmosfera da fiaba: la camera era piena di petali di rose, il terrazzo illuminato da cuori di fiori, e il calciatore, visibilmente emozionato, si inginocchiò per chiederle di sposarlo.

“Devo dire che è stato bravissimo – ha confidato – tutto era perfetto, curato nei dettagli. E sì, ho pianto in inglese!”, ha aggiunto con ironia, ricordando la dolcezza e la spontaneità di quel momento.

Il carattere di Karius e la loro complicità

Nella stessa conversazione, la conduttrice ha parlato anche del lato più privato del marito, rivelando alcuni tratti inediti della loro quotidianità.

“Lui è una persona che non lascia mai trasparire troppo le emozioni: non capisci se è felice, teso o arrabbiato, perché mantiene sempre una calma assoluta”, ha spiegato. Un atteggiamento che a volte la mette alla prova, data la sua natura passionale e istintiva. “Io sono l’opposto – ha proseguito – dentro di me ho un vulcano come l’Etna, mentre lui riesce sempre a mantenere il controllo.

Io cerco di tirargli fuori qualche reazione, ma lui rimane sereno, e io impazzisco!”.

Sul fronte professionale, Diletta Leotta continua a essere uno dei volti di punta di Dazn, alla guida del nuovo programma Fuoriclasse.