La notizia sta facendo il giro del web: Stephan El Shaarawy, esterno della Roma, ha chiesto la mano di Ludovica Pagani con una proposta di matrimonio romantica, resa pubblica sui social. La scena è avvenuta su una terrazza illuminata da candele dove l’ex calciatore si è inginocchiato davanti alla fidanzata, offrendo un anello e ricevendo il suo “sì” tra commozione e applausi virtuali. Nei post pubblicati su Instagram, Ludovica ha scritto "Sì all’amore della mia vita", accompagnando le immagini del momento romantico.

Le foto mostrano il volto emozionato di Ludovica, una scenografia intima e curata, e la reazione affettuosa di El Shaarawy.

Il post è stato accolto da migliaia di commenti di congratulazioni e cuori da parte dei fan e degli amici della coppia.

La storia d’amore fra Ludovica Pagani ed El Shaarawy: complicità, rispetto e bassa esposizione mediatica

La relazione tra Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy è nata cinque anni fa, e nonostante siano entrambi personaggi pubblici hanno saputo mantenere una certa riservatezza. Soltanto negli ultimi tempi i due si sono mostrati uniti anche nei social. Nel 2023, dopo un gol importante con la Roma, 'Il Faraone' aveva ricevuto un messaggio dolce da parte della bergamasca: "Il Migliore", aveva scritto lei, accompagnando le parole con un cuore. E adesso, un nuovo capitolo da scrivere insieme.

Nel corso degli anni, la loro relazione è spesso stata segnalata con discrezione: poche apparizioni insieme, ma quando lo hanno fatto, il gesto è stato ben studiato — come in questo caso della proposta — sottolineando come per loro il sentimento venga prima dell’esposizione.

Carriere, impegni e scenari futuri

Sul fronte professionale, El Shaarawy ha trovato una buona dimensiona alla Roma con un ruolo versatile ma sempre sulla fascia. Impiegato sia come esterno offensivo che su tutta la corsia ha indossato anche la fascia di capitano dei giallorossi e con tutta probabilità, una speranza per i prossimi Mondiali che si svolgeranno in Stati Uniti, Canada e Messico, il 'Faraone' la nutre.

Ludovica, classe 1995, è una delle influencer italiane più seguite,conduttrice e dj con più di quattro milioni di follower su Instagram.

Pagani, in passato, è stata anche a Sportitalia e vanta una carriera importante tra radio e social. Su YouTube ha spopolato con il suo 'Casa Pagani'. Nel 2021 Ludovica è stata inserita nella lista dei 100 Professional under 30 di Forbes. Stephan invece ha vissuto una carriera fatta di alti e bassi, tra trasferimenti e momenti di forma brillanti, ma sempre con un seguito fedele.

Con la proposta, i due trasformano una storia di affetto e complicità in un progetto di vita condiviso. Ora l’attenzione è puntata su come gestiranno i prossimi passi: data del matrimonio, dediche ufficiali o festeggiamenti pubblici. Il loro annuncio rompe la sottile barriera tra vita privata e visibilità, mostrando quanto l’amore, almeno per loro, meriti di essere dichiarato.