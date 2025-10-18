L'attore Filippo Scarafia è ormai uno dei volti più amati de Il Paradiso delle Signore. Nella soap di Rai 1 interpreta Roberto Landi, direttore del grande magazzino milanese, personaggio elegante, complesso e capace di evolversi stagione dopo stagione. Attore di teatro, cinema e televisione, Scarafia ha costruito negli anni un percorso solido e coerente, sempre guidato da una profonda passione per la recitazione e dalla voglia di raccontare storie autentiche.

In questa intervista a Blasting News parla della della soap tv, del rapporto con i colleghi sul set e del vuoto lasciato da Pietro Genuardi, deceduto a marzo, ricordandolo con affetto e gratitudine.

Ma anche del suo modo di vivere il mestiere d’attore e delle sfide che lo attendono, dentro e fuori Il Paradiso delle Signore.

'Per quanto riguarda il rapporto tra Adelaide e Marcello, Roberto sarà un punto fondamentale'

Il suo personaggio, Roberto Landi, è ormai una presenza stabile e molto amata, oltre che una figura di equilibrio, ma anche di profondità ne Il Paradiso delle Signore. Come descriverebbe la sua evoluzione in questa nuova stagione. In che direzione andrà nelle prossime puntate?

‘Il mio personaggio è un punto di riferimento per tutti. È divenuto una specie di confessore. È vero che lavora ai piani superiori del Paradiso, ma si trova spesso in Galleria. Le veneri, infatti, hanno bisogno di consigli, di supporto ed è il primo ad offrirglielo.

Rispetto a Vittorio Conti vi è una differenza d’età leggera ma in un certo modo è più vicino alle dinamiche alle veneri per quanto la vita amorosa di Roberto Landi non può essere confusa con quella un po’ più semplice delle ragazze che lavorano in galleria’.

Nelle nuove trame vedremo momenti intensi, soprattutto attorno al rapporto tra Adelaide e Marcello. Cosa ci può anticipare, senza svelare troppo, sull’atmosfera che vivremo nelle prossime puntate? Ci sarà spazio anche per Landi in queste dinamiche?

‘Per quanto riguarda il rapporto tra Adelaide e Marcello, Roberto sarà un punto fondamentale per cercare di attutire i colpi che Adelaide cercherà di infliggere al Paradiso. Sarà un personaggio chiave nelle trattative che seguiranno.

Marcello più volte si confiderà con il suo amico e Roberto prenderà le parti del suo socio-collega affrontando anche Adelaide a viso aperto’.

Roberto è un personaggio sempre misurato, elegante, ma capace di grande empatia. Quanto di lei c’è nel modo in cui lo interpreta? Si rivede in qualche aspetto del suo carattere?

‘Roberto Landi e io non siamo molto simili caratterialmente. Lui è pacato mentre io più impulsivo e certe cose le tollererei poco. In questo devo ringraziare il mio personaggio che mi ha insegnato la riflessione e prendersi il giusto tempo per agire. A volte faccio degli errori dettati dalla foga delle situazioni’.

Scarafia: 'Le scene girate assieme a Pietro Genuardi erano fantastiche'

Quest’anno la serie ha dovuto affrontare un grande dolore: la scomparsa di Pietro Genuardi, che interpretava Armando Ferraris. Che ricordo conserva di lui, sia sul set che fuori? E com’è stato tornare a girare senza una presenza così importante per tutto il cast?

‘L’assenza di Pietro Genuardi è una voragine più che un’assenza. Io l’ho conosciuto quattro anni fa quando sono entrato in questa serie e sin da subito vi è stato un rapporto straordinario. Le scene girate assieme a lui erano fantastiche seppur drammatiche, ma sempre prese con uno spirito di gioco e di gratitudine verso ciò che stavamo facendo. Era bellissimo perché sia io che Pietro ci attenevamo poco al copione, ma ci piaceva improvvisare per farci prendere dalla situazione.

Lui mi disse che era bello lavorare insieme perché non sapeva cosa aspettarsi. Era molto stimolante. Scendere nel suo ambiente del magazzino (si trova nei piani sotterranei nel Paradiso) era sempre un motivo di gioco, divertimento, scambio di idee. Era una persona splendida ed è molto triste pensare che non ci sia più anche se noi non perdiamo occasione di ricordarlo con una battuta piuttosto che con un pensiero’.

La forza de Il Paradiso delle Signore è anche quella di raccontare un’Italia che cambia, con storie di emancipazione e coraggio. Secondo lei, qual è l’aspetto che più colpisce il pubblico dopo tante stagioni?

‘Sì, la forza de Il Paradiso delle Signore è anche quella di raccontare un’Italia che cambia in generale.

Io credo che questo il pubblico l’apprezzi non solo perché rivedono ciò che ha passato il pubblico più anziano e ciò che guarda il pubblico più giovane riferito ai propri genitori e nonni ma anche perché è un libro di storia condito con le storie dei vari personaggi. Secondo me il Paradiso va visto come se fosse come una palla di vetro con dentro la neve. Tu, dall’esterno hai una percezione di ciò che accade all’interno e, l’interno è l’Italia. Alle volte veniamo accusati che tutto accade in quella piazzetta, tutto accade al Paradiso ma perché fondamentalmente il Paradiso rappresentano l’Italia e tutto ciò che accadeva lo raccontiamo attraverso quelle persone che vivono il luogo e la piazzetta.

Stiamo raccontando da dieci anni il boom economico in Italia ed è una occasione unica per ricordarci chi eravamo perché soltanto in questo modo possiamo anche pensare al futuro che lasceremo’.

E in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo, segnato anche da forti tensioni internazionali, pensa che la fiction possa offrire un messaggio positivo, magari di unità e speranza?

‘Nel complesso periodo storico che stiamo vivendo non voglio dire che il Paradiso ci distoglie perché è sempre meglio tenere un occhio ed orecchio alle dinamiche più importanti di quelle che avvengono nella serialità ma sicuramente dona quella mezz’ora, quaranta minuti, di spensieratezza e chiunque si può rilassare per poi tornare anche a preoccuparsi di ciò che accade fuori.

Se in qualche modo si può insegnare che l’amore per gli altri funziona ben venga’.

'Roberto Landi vive una situazione sentimentale molto complessa'

Il suo personaggio è piuttosto riservato anche nella vita privata all’interno della serie. Ci dobbiamo aspettare nuovi sviluppi sentimentali per Roberto Landi?

‘Roberto Landi vive una situazione sentimentale molto complessa. È stato lasciato l’anno scorso nella precedente stagioni senza molte spiegazioni e questo è stato devastante per lui. In futuro, non vi nascondo, che accadranno delle dinamiche complesse ma che sono fatti storici perché, come sapete, la condizione di vita degli omosessuali, era, purtroppo molto complicata, in quel periodo storico e spesso si rifugiavano in espedienti sciocchi per non dire dannosi ma non soltanto per l’omosessuale in sé ma per tutte le persone che lo circondavano.

Era molto difficile affrontare un argomento e sentirsi liberi di poterne parlare ma anche semplicemente di viverlo’

Le capita spesso di essere fermato per strada dai fan della serie? C’è un episodio o un incontro con il pubblico che le è rimasto particolarmente impresso?

‘Sì, io vengo riconosciuto molto spesso e questo mi gratifica perché significa che ciò che si sta facendo è apprezzato. Ricordo di un episodio in un cui ero in un negozio di bricolage. Io ero vestito casual con una maglia bianca e dei jeans e si avvicina una signora che mi chiede dove poter trovare i chiodi per avvitare la tavoletta del bagno di casa propria. Io l’ho guardata confuso domandandomi perché lo chiedesse a me e la signora stupita diceva che lavorassi lì.

In pratica la signora aveva confuso il mio personaggio che lavora in un centro commerciale con un commesso che invece lavora dove la signora si serviva. È molto bello e mi fa sempre piacere quando mi fermano’.

Guardando al futuro, c’è un ruolo o un progetto che sogna di interpretare? Un regista con cui le piacerebbe lavorare o una storia che vorrebbe raccontare sullo schermo?

‘Noi lavoriamo otto mesi all’anno ed è difficile incastrare tutto. Io scrivo e ho ultimato da poco la stesura per un lungometraggio. Chissà, magari un giorno potremo parlare anche di questo, del mio esordio come autore’.