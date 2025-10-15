Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit in onda da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre in prima visione su Canale 5 rivelano che Halit e Kemal saranno furiosi con Zehra quando finirà al centro di uno scandalo per colpa di alcune foto pubblicate sui giornali.

Zeynep Yilmaz, intanto, fingerà di avere una storia con Dundar per vendicarsi dell'ex fidanzato Alihan.

Halit e Kemal chiudono i rapporti con Zehra

Ender capirà che Irem non è così ingenua come credeva, anzi che sa tenerle testa; intanto Emir si troverà nei guai con alcuni allibratori ai quali deve del denaro, anche se riuscirà a cavarsela grazie a un aiuto inatteso dell'ultimo momento.

Nel frattempo, Metin capirà che Ender sta organizzando un piano alle spalle di Halit con la complicità di Alihan. La madre di Erim sarà pronta a ostacolare anche le nozze tra Kemal e Zehra, Quest'ultima, intanto, finirà al centro di uno scandalo per una foto pubblicata sui giornali dove compare completamente ubriaca. La stampa insinuerà che la ragazza abbia un nuovo fidanzato. Halit rimprovererà aspramente sua figlia, mentre Kemal apparirà talmente arrabbiato da non rivolgerle più la parola. Ender, invece, rimarrà vicina a Zehra.

Zeynep finge di avere una storia con Dundar

Zeynep scoprirà che Alihan ed Ender hanno chiesto l'affido esclusivo di Erim. Yilmaz scoprirà che il suo ex fidanzato sta formando una nuova famiglia.

Per questo motivo organizzerà una serata con gli amici a Bursa per distrarsi.

Intanto Erim, convinto di essersi liberato dai creditori, rifiuterà l'aiuto di Dundar, che a sua volta verrà invitato a pranzo da Zeynep per scusarsi del suo comportamento. In questa circostanza, Yilmaz farà credere ad Alihan di essersi fidanzata con Dundar. Quest'ultimo accetterà di aiutare Zeynep a vendicarsi dell'ex fidanzato.

Halit ha scoperto che Kemal e Yildiz si sono incontrati di nascosto

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit andati in onda recentemente su Canale 5, Halit ha insistito con Zehra per fissare le nozze con Kemal nel giro di pochi giorni. Ender, invece, è apparsa intenzionata a stabilirsi a casa di Caner ed Emir.

La donna si è sfogata coi due uomini sul comportamento assunto da suo marito Alihan.

Halit, aiutato da un suo complice, ha scoperto che Yildiz e l'ex coniuge Kemal si sono incontrati di nascosto. L'impresario ha sospettato che il suo futuro genero non fosse del tutto sincero con sua figlia Zehra. Halit ha chiesto una spiegazione a Yildiz, che l'ha rassicurato di aver visto l'ex marito solo per convincerlo a sposare al più presto Zehra. La dichiarazione è stata confermata dallo stesso Kemal.