Le anticipazioni di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle ore 14 nella settimana dal 3 al 7 novembre, preannunciano che Irem affronta Yildiz con durezza, accusandola di averla tradita per i suoi scopi. Zeynep, nel tentativo di proteggere la sorella, si addossa le colpe, ma ciò porta solo a un ulteriore scontro tra le due. Nel frattempo, il matrimonio di Kemal e Zehra diventa una realtà che Yildiz non riesce ad accettare, mentre Zeynep si ritrova a mettere in discussione il suo rapporto con Dundar.

Intanto Alihan ed Ender sono alle prese con un matrimonio fittizio, mentre Emir si trova ingiustamente accusato di furto da Gulden, mettendo a rischio il suo lavoro.

Infine Yildiz tenta di riavvicinarsi a Zeynep tramite un accordo con Gulden, scoprendo che dietro le calunnie si cela Ender.

Irem contro Yildiz: un'accusa che divide

Yildiz viene accusata da Irem di aver cospirato con Ender per riconquistare Kemal, tradendo così l'amicizia con Irem. Zeynep, sempre pronta a proteggere la sorella, si assume le colpe, ma si trova di fronte a una Yildiz disperata e incapace di ottenere il perdono di Zeynep.

Le tensioni tra le due sorelle sembrano insanabili, mentre Yildiz deve anche affrontare la realtà del matrimonio di Kemal con Zehra. Con il supporto di Caner, Yildiz medita vendetta contro Ender.

Emir ingiustamente accusato: un colpo di scena

Gulden, con l'aiuto di Derya, incastra Emir facendolo apparire come un ladro.

Alihan si vede costretto a licenziarlo, nonostante l'incredulità generale. Emir e Caner, decisi a fare luce sulla questione, indagano e scoprono che Gulden ha agito sotto la direzione di Ender. La verità emerge quando Yildiz, alla ricerca di un modo per riavvicinarsi a Zeynep, offre a Gulden una somma di denaro per confessare.

La rivelazione che Ender è dietro tutto scuote Emir e Caner, lasciandoli senza parole.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata di Forbidden Fruit andata in onda venerdì 31 ottobre, Irem è stata spinta a mentire ad Hakan a causa delle manipolazioni di Yildiz, portando alla fine della loro relazione. Yildiz col cuore a pezzi è stata costretta ad assistere al trionfo di Kemal e Zehra, che hanno annunciato il loro matrimonio spegnendo le sue ultime speranze.

Nel tentativo di riconciliarsi con il passato, Yildiz ha chiesto a Zeynep di accompagnarla alla cena celebrativa delle nozze, sperando in un appoggio che non è arrivato.