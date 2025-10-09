Le anticipazioni turche di Forbidden Fruit annunciano colpi di scena imperdibili nelle prossime puntate in onda su Canale 5. Yildiz tenderà una trappola perfetta a Kemal, mettendo a rischio il suo matrimonio con Zehra. Nel frattempo, Ender scoprirà la verità grazie ai filmati di sorveglianza, mentre Yildiz cercherà di salvarsi con un piano alternativo. Intanto, Halit metterà Zehra alle strette e, invece di perdonare il marito, lei firmerà i documenti del divorzio.

Yildiz escogita un piano per liberarsi di Kemal

Yildiz metterà in atto un piano astuto per liberarsi definitivamente di Kemal, il suo ex che continuerà a chiederle una seconda possibilità nonostante sia sposato con Zehra.

Fingendo di voler lasciare Halit per tornare con lui, Yildiz darà appuntamento a Kemal in una camera d’albergo e coinvolgerà Emir per far scoprire tutto a Ender, Halit e Zehra. Quando i tre arriveranno sul posto, Yildiz farà entrare un’altra donna nella stanza di Kemal, facendo credere a Zehra che il marito la stia tradendo. Questo inganno segnerà la fine del loro matrimonio, gettando Zehra nello sconforto. Tuttavia, grazie ai filmati di videosorveglianza, Ender riuscirà a dimostrare che anche Yildiz si trovava nello stesso albergo. Per salvarsi, Yildiz metterà in atto un piano di riserva: mentirà a Halit sostenendo di essere stata lì per incontrare un conoscente in comune, e presenterà persino un testimone per rendere credibile la sua versione.

Così riuscirà a uscire indenne anche da questa situazione.

Zehra divorzia da Kemal

Nel frattempo, la situazione precipiterà quando Yildiz rivelerà a Zehra un dettaglio sconvolgente: Kemal ha perso tutto il suo patrimonio a causa di un investimento finanziario fallimentare. L’uomo, convinto di poter moltiplicare i suoi guadagni, ha puntato tutto su un progetto rischioso che si rivelerà un disastro. Pressata da Halit, che le dirà chiaramente che non avrà più nulla a che fare con lei se deciderà di restare con Kemal, Zehra sceglierà di stare dalla parte del padre. Firmando i documenti del divorzio, metterà fine al suo matrimonio e chiuderà definitivamente con Kemal, che sarà costretto a lasciare Istanbul.

Una sconfitta amara che renderà felice Yildiz, ma che spingerà Zehra in una nuova crisi personale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Dundar ha iniziato a corteggiare Zeynep

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Dundar ha conosciuto Zeynep e ha iniziato a corteggiarla, suscitando la gelosia di Alihan. Quest’ultimo, intanto, ha continuato a portare avanti il suo piano di vendetta contro Halit, rimanendo sposato con Ender per motivi economici. Nel frattempo, Yildiz ha inviato un messaggio ad Halit per lasciarlo e tornare tra le braccia di Kemal, ma ha scoperto che il suo ex era pronto a convolare a nozze con Zehra. Tuttavia, il matrimonio non è stato celebrato: Erim ha telefonato a Kemal, avvertendolo di aver investito una donna. A quel punto, tutta la famiglia Argun si è precipitata dal ragazzo per accertarsi di quanto accaduto.