Le trame degli appuntamenti di Forbidden Fruit, in onda dal 13 al 17 ottobre su Canale 5, rivelano che Alihan apparirà molto infastidito dopo aver scoperto che Zeynep è uscita con Dundar. Ender, invece, sarà intenzionata a chiedere la custodia esclusiva di suo figlio Erim.

Alihan vuole rovinare l'appuntamento tra Zeynep e Dundar

Yildiz prenderà le distanze da Kemal, stanca del suo cambiamento improvviso. Quest'ultimo, invece, convincerà Zehra a organizzare le loro nozze con calma, ma Halit pretenderà che la cerimonia si svolga entro due giorni.

Dundar, invece, si presenterà a casa di Zeynep per cenare.

L'atmosfera conviviale verrà sciupata dall'arrivo improvviso di Hakan, Irem, Caner, Emir e Alihan. Quest'ultimo cercherà di rovinare l'appuntamento tra l'ex fidanzata e Dundar. Emir, intanto, sarà minacciato di gravi ripercussioni da uno strozzino.

Ender vuole chiedere la custodia esclusiva di Erim

Ender sarà determinata a chiedere la custodia esclusiva di suo figlio Erim. Alihan avviserà la moglie che Halit è a conoscenza di molti dettagli scabrosi sul suo passato. Ferita, Ender ammetterà di avere una storia molto difficile alle spalle. Dopo un litigio con Alihan, la donna lascerà l'abitazione per trovare ospitalità da Caner ed Emir. Quest'ultimo raggiungerà la moglie per convincerla a tornare a casa con lui.

Il gesto di Alihan sorprenderà profondamente Zeynep.

Halit, invece, cercherà di convincere Zehra ad affrettare la data delle nozze con Kemal. L'uomo scoprirà poi che Yildiz e Kemal si sono incontrati di nascosto. L'imprenditore sospetterà che l'uomo abbia dei secondi fini con Zehra. Yildiz, a questo punto, rassicurerà Halit di aver incontrato il suo ex marito solo per convincerlo a sposare la figliastra. Kemal confermerà la versione che rassicurerà un po' Halit.

Osman ha chiesto a Halit dei soldi per non denunciare Erim alla polizia

Negli ultimi episodi di Forbidden Fruit, andati in onda a ottobre su Canale 5, Alihan si è infuriato perché Dundar ha vinto una cena con Zeynep durante la festa aziendale.

La ragazza ha accettato di uscire con il venditore d'auto.

Erim, invece, ha avuto un incidente, investendo una donna che fortunatamente si è salvata. Osman, il figlio della vittima, ha chiesto una cospicua somma di denaro a Halit per evitare una denuncia a carico di Erim.

Yildiz è apparsa disperata perché Kemal ha intenzione di sposare Zehra. Allo stesso tempo, Halit ha raccontato alla moglie che il suo ex marito lo avrebbe sostenuto nella sua battaglia contro Ender e Zehra.