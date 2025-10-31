Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5, Ender apprenderà il segreto di Zeynep (Sevda Erginci) e Yildiz grazie ad una rivelazione di Mustafa. La donna scoprirà che le Yilmaz (Eda Ece) sono in realtà sorellastre poiché hanno un padre diverso.

Mustafa esce dalla prigione

Tutto inizierà quando Mustafa busserà alla porta di Asuman. Dopo aver passato diverso tempo in carcere per aver ucciso una persona, l'uomo pretenderà un'ingente somma di denaro dall'ex moglie. Il pubblico scoprirà che Mustafa è il padre di Yildiz, finito in galera per aver ucciso l'amante della sua ex moglie ovvero il padre di Zeynep.

Le due ragazze saranno all'oscuro delle loro vere origini fin quando Mustafa stringerà un accordo con Ender.

Ender apprende che Yildiz e Zeynep sono sorellastre

Dagli spoiler della serie tv turca si apprende che Mustafa deciderà di rivolgersi ad Ender dopo essersi ripreso da una coltellata sferrata da Asuman. L'uomo si rivolgerà ad Ender quando Yildiz rifiuterà di dargli i soldi che necessita. La figlia gli dirà che deve accontentarsi dei soldi che Halit gli ha dato per lasciare Istanbul.

Ma Mustafa in pericolo per colpa di uno strozzino raggiungerà Ender, alla quale rivelerà di aver ucciso il vero padre di Zeynep, colpevole di essere andato a letto con Asuman. L'informazione verrà usata dalla donna per nuocere alle sorelle Yilmaz.

Ender rivelerà ad Yildiz che Mustafa è suo padre, quest'ultimo nel frattempo si recherà nell'ufficio di Zeynep. L'uomo dirà alla ragazza che sua madre le ha mentito poiché lei e Yildiz sono sorellastre per poi aggiungere di aver ucciso suo padre. Yildiz e Zeynep correranno da Asuman che confermerà le parole dell'ex marito. Allo stesso tempo, quest'ultimo raggiungerà Halit per chiedergli altri soldi. La situazione diventerà incandescente giorno dopo giorno.

Ender ha detto a Zehra che Irem si è avvicinata a Kemal per soldi

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine ottobre in televisione, Ender ha insinuato a Zehra (Şafak Pekdemir) che Kemal avesse una tresca con Irem. Il piano ideato da lei e Yildiz è entrato nel vivo, sopratutto quando Zehra ha visto la cantante nascondere una lettera nella giacca del suo promesso sposo.

Ender, a questo punto, ha detto alla figliastra che Irem ha circuito Kemal per soldi.

Alihan, invece, è apparso geloso del rapporto nato tra Dundar e Zeynep, all'oscuro che sia tutto una farsa. L'uomo non è riuscito a mantenere la calma, lasciando l'evento su tutte le furie. L'imprenditore ha dimostrato di provare ancora dei forti sentimenti per Zeynep.