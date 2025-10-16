Nel corso delle puntate turche di Forbidden Fruit, in programma prossimamente su Canale 5, Zeynep annullerà le nozze con Dundar, dopo aver scoperto che Alihan Tasdemir è stato incastrato da Ender Celebi. La donna correrà in aeroporto per fermare il giovane, in procinto d'imbarcarsi su di un aereo diretto per gli Stati Uniti.

Yildiz scopre che Ender ha incastrato Alihan

Tutto inizierà quando Zeynep crederà che Alihan abbia passato una notte di passione con Ender (Sevval Sam). La donna chiederà a Dundar di diventare suo marito. L'uomo si getterà a capofitto nei preparativi di nozze con Zeynep, la quale darà l'impressione di volersi sposare solo per dimenticare la delusione d'amore.

Allo stesso tempo, Alihan comunicherà alla sorella di Yildiz di essere in procinto di trasferirsi in America.

Zeynep accetterà la scelta dell'ex fidanzato, non trovando il coraggio di mandare a monte le imminenti nozze con Dundar. La faccenda prenderà un'altra piega quando Yildiz (Eda Ece) scoprirà che Ender aveva incastrato Tasdemir, facendogli credere che avessero consumato il loro matrimonio.

Zeynep lascia Dundar e ferma la partenza di Alihan per l'America

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Yildiz correrà da Zeynep per raccontarle la verità, a poche ore dalle nozze con Dundar, programmate nel giorno della partenza di Alihan. Quest'ultimo si recherà da Zeynep, augurandole buona fortuna, dopo averla salutata con un bacio sulla guancia.

L'uomo farà intendere alla donna di amarla ancora profondamente. Zeynep, a questo punto, lascerà il luogo della cerimonia per correre da Alihan e impedirgli di partire. Il piano avrà l'esito sperato poiché l'impresario scenderà dall'aereo. I due faranno pace sotto gli occhi increduli di Dundar, che lascerà l'aeroporto senza fare una scenata di gelosia.

Ender è apparsa decisa a chiedere l'affido esclusivo di suo figlio Erim

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit andati in onda ad ottobre su Canale 5, Zehra e Yildiz si sono lanciate alcune provocazioni durante una cena a villa Argun dov'era presente anche Kemal. Halit ha fatto pressioni a Zehra per fissare la data del matrimonio col fidanzato.

L'uomo ha poi scoperto che Yildiz e Kemal si sono incontrati di nascosto. L'imprenditore ha chiesto una spiegazione alla moglie che gli ha rivelato di essersi vista con l'ex marito per spingerlo a sposare Zehra.

Ender, invece, ha voluto chiedere la custodia di suo figlio Erim ma Alihan l'ha avvertita che Halit è a conoscenza di alcuni suoi scheletri nell'armadio. La donna si è quindi trasferita a casa di Caner ed Emir in seguito ad un litigio col marito.