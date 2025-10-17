Le puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 nella settimana dal 20 al 24 ottobre, con inizio alle ore 14.m, mostreranno che Ender continua a tramare per impedire il matrimonio tra Kemal e Zehra. Intanto Zeynep si trova coinvolta in una messinscena con Dundar per far ingelosire Alihan. Nel frattempo Zehra sarà al centro di uno scandalo mediatico dopo una serata sregolata.

Ender, regina degli intrighi, si muove nell'ombra

Ender non si ferma davanti a nulla pur di raggiungere i suoi scopi. Dopo aver scoperto che Irem potrebbe essere un'alleata preziosa, Ender cercherà di usarla per i suoi piani, mentre il suo gioco con Alihan e Metin viene rivelato.

Ma non è tutto: Ender ha in mente un nuovo stratagemma per mettere fine al matrimonio di Kemal e Zehra, cercando l'aiuto di Yildiz, che accetta di buon grado di collaborare dopo qualche esitazione. La loro alleanza potrebbe rivelarsi decisiva, con Ender sempre pronta a manipolare chiunque per i suoi interessi.

Zeynep tra amore e vendetta

Zeynep si trova a fronteggiare una situazione complicata con Alihan, il suo ex. Dopo un incontro imprevisto al ristorante Zeynep, in preda al panico, finge di essere fidanzata con Dundar. Quest'ultimo, comprensivo e disposto a sostenere l'inganno, si offre di aiutarla a portare avanti questa recita per far ingelosire Alihan. La notizia del presunto fidanzamento inizia a circolare, seminando dubbi e turbamenti.

Nel frattempo Zeynep cerca di mantenere intatti i suoi sentimenti mentre il passato continua a bussare alla sua porta, minacciando di sconvolgere la sua vita ancora una volta.

Scandalo per Zehra: una notte da dimenticare

Zehra si trova al centro di uno scandalo mediatico dopo essere stata fotografata ubriaca a un evento mondano. Le immagini finiscono sui giornali, creando scompiglio nella sua vita personale e professionale. Il padre di Zehra non tarda a rimproverarla, mentre Kemal si allontana, ferito da quanto accaduto. L'unica a starle vicino è Ender, che la conforta e la sprona a riflettere sul vero amore di Kemal. Questo evento potrebbe avere ripercussioni importanti sui suoi rapporti personali, spingendo Zehra a prendere decisioni cruciali per il suo futuro.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit, andata in onda venerdì 17 ottobre, Ender si è mostrata determinata a fermare il matrimonio tra Kemal e Zehra, ricordando a Kemal il loro accordo e pianificando nuove strategie. Intanto Ender ha convinto Alihan a organizzare una cena con Hakan, sperando che portasse con sé Irem.

Nel frattempo Zeynep ha ricevuto una visita inaspettata dalla cugina Irem, gettando ulteriori ombre sul suo rapporto con Alihan.