Nuovi colpi di scena in arrivo nelle puntate della soap tv Forbidden Fruit in onda dal 27 al 31 ottobre su Canale 5 nel momento in cui Irem scoprirà di essere stata usata da Yildiz per far saltare le nozze tra Zehra e Kemal. La giovane cantante non passerà un bel momento visto che verrà pura lasciata da Hakan mentre il piano di Yildiz e Ender non andrà a buon fine, visto che Kemal e Zehra diventeranno davvero marito e moglie.

Irem viene ingannata da Yildiz: la cantante usata per incastrare Kemal

Ender e Yildiz si saranno alleati per impedire le nozze tra Kemal e Zehra.

Il piano delle due donne prevederà di separare i due fidanzati facendo credere a Zehra che il suo promesso sposo la stia tradendo con Irem. Quest'ultima sarà ignara di essere manipolata dalle due donne e cadrà nella loro trappola. Yildiz riuscirà a ingannare la cugina convincendola ad andare a casa di Kemal con una bugia, ben sapendo che Zehra sta seguendo tutti i movimenti del fidanzato. Tutto farà pensare che tra i due ci sia una relazione segreta e lo penserà pure Hakan, il quale lascerà Irem.

Irem scopre che Yildiz l'ha usata e medita vendetta

Zeynep si presenterà alla festa di Aydin con Dundar, suscitando la gelosia di Alihan. Il commerciante d'auto dedicherà pure una canzone a Zeynep e questo sarà insopportabile per Tasdemir che deciderà di lasciare la festa.

Ender alla fine tradirà Yildiz e rivelerà a Irem che la cugina l'ha usata per incastrare Kemal. Sarà una notizia devastante per la giovane cantante che mediterà di vendicarsi della cugina per ciò che le ha fatto. Intanto a casa Argun giungerà una notizia inaspettata: Zehra e Kemal si sono sposati in gran segreto. Yildiz sarà sconvolta e vedrà cadere in un batter d'occhio tutte le speranze di un futuro insieme all'ex marito. Yildiz chiederà a Zeynep di accompagnarla alla cena organizzata per festeggiare le nozze. Per Yildiz non sarà facile fare buon viso a cattivo gioco e avrà bisogno del supporto della sorella.

Yildiz cerca di mandare a monte le nozze di Kemal: puntate precedenti

Yildiz proprio non può sopportare che il suo ex Kemal voglia sposare Zehra e questo perché in realtà lei è ancora innamorata del suo ex marito.

Era riuscita persino a prendere una drastica decisione, ossia lasciare Halit per iniziare una nuova vita con Kemal. Si era presentata a casa sua con le valigie in mano dichiarandogli il suo amore. Peccato che, proprio in quell'istante, lui stava per sposare Zehra. Matrimonio che è saltato all'ultimo minuto a causa dell'incidente occorso a Erim. Yildiz è tornata a casa da Halit e, da quel momento, ha cercato in tutti i modi di impedire il matrimonio tra Zehra e Kemal, arrivando persino ad allearsi con la sua rivale Ender.