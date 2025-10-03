Le anticipazioni delle puntate turche di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Alihan dopo aver appreso che Zeynep è in procinto di sposarsi con Dundar prenderà una drastica decisione. L'imprenditore confiderà ad Hakan di volersi trasferire negli Stati Uniti così da non soffrire per amore.

Alihan e Halit costretti a lavorare al fianco di Ender alla Falkon Airlines

Ender dopo aver ottenuto una parte delle azioni dell'azienda da Zerrin, concederà il divorzio a Alihan. La donna si presenterà alla riunione del consiglio d'amministrazione della Falkon Airlines, per comunicare ad Alihan e Halit che non possono più estrometterla dalle scelte.

Ender rivelerà ai due ex mariti di essere entrata in possesso del 15% della holding e chiederà di poter avere un ufficio tutto per sé. I due uomini si vedranno costretti ad accogliere la donna nell'azienda.

Alihan vuole andare in America e chiudere con il passato

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Alihan non riuscirà a dimenticare Zeynep. Nonostante ciò l'imprenditore non avrà intenzione di stravolgere la vita dell'ex fidanzata, e convinto di averla persa per sempre prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Nel corso dei nuovi appuntamenti, Alihan si confiderà con Hakan e le rivelerà di essere pronto a trasferirsi negli Stati Uniti d'America così da non soffrire per amore. Un modo per provare a voltare pagina e chiudere con il passato.

Zeynep ha rivelato ad Halit i suoi sospetti su Alihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio ottobre su Canale 5, Zehra e Kemal si sono avvicinati pericolosamente, nonostante lui provi ancora dei sentimenti per Yildiz. Erim, invece, ha avuto continui litigi con suo padre Halit a causa dei suoi nuovi amici di scuola che si sono dimostrati poco educati.

Yildiz è apparsa sempre più insoddisfatta della sua relazione. Il marito ha deciso di controllare le sue spese e non ha perso occasione di rimproverarla per i troppi oggetti acquistati. Yildiz ha però dimostrato di avere un segreto, capace di sconvolgere ogni equilibrio.

Intanto Zeynep ha rivelato ad Halit i suoi sospetti su Alihan, convinta che stia acquistando azioni della compagnia attraverso alcune società estere. Le puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, potranno essere riapprezzate comodamente in replica su Mediaset Infinity.