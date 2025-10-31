Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Caner dimostrerà di avere un debole per Zehra. Inizialmente lei respingerà le sue avance per poi trascorrere una notte di passione con lui dopo le nozze a sorpresa di Zeynep Yilmaz e Alihan Tasdemir.

Caner dimostra di avere un interesse per la figlia di Halit

Tutto inizierà quando Zehra divorzierà da Kemal per colpa di un piano organizzato da Yildiz. Dopo essere stata redarguita in più di un'occasione dal padre, la ragazza crederà che non sia fatta per l'amore a causa delle numerose delusioni ricevute.

Zehra cambierà presto idea quando finirà nelle mire di Caner, che dimostrerà di nutrire un interesse per lei. Zehra respingerà ogni tentativo di approccio, dichiarandogli di vederlo soltanto come un amico. Tutto questo sarà destinato a cambiare durante il matrimonio di Zeynep.

Caner e Zehra passano la notte insieme

Caner e Zehra trascorreranno una notte di passione in albergo, complice un bicchiere di troppo. Il giorno seguente, il ragazzo cercherà di nascondere a Emir quello che è capitato con la ragazza. Non racconterà neanche alla sorella di quanto accaduto. Allo stesso tempo, Ender informerà Caner di aver avuto un figlio segreto con Kaya, che ha dato in adozione subito dopo la nascita.

Zehra concederà una chance a Caner, accettando di andare a vedere un film con lui dopo aver fatto una breve colazione.

I due incontreranno Emir e Lila, ai quali nasconderanno di essere al cinema per il loro primo appuntamento.

Zehra è diventata la moglie di Kemal nonostante i piani di Ender e Yildiz

Negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit, andati in onda su Canale 5, Alihan ha dimostrato che i suoi sentimenti per Zeynep sono ancora vivi. Zehra, invece, è apparsa molto gelosa dopo aver visto Irem infilare di nascosto una lettera nella giacca di Kemal. Ender ha cercato di farle credere che Irem si è avvicinata all'uomo solo per un interesse economico. La donna ha approfittato della situazione per spingere Zehra a pedinare le mosse di Kemal, alimentando i suoi dubbi.

Ender ha poi incontrato Irem, che le ha raccontato che Yildiz le ha detto una bugia per convincerla ad andare a casa di Kemal.

La cantante è stata costretta a mentire a Hakan che ha deciso di lasciarla stufo delle sue bugie. Allo stesso tempo, Yildiz ha ricevuto una visita da parte di Zehra e Kemal che le hanno annunciato di essere diventati marito e moglie.