Nelle puntate della soap turca Forbidden Fruit in programmazione su Canale 5 dal 27 al 31 ottobre 2025, l’alleanza stretta tra Ender e Yildiz per sabotare le nozze tra kemal e Zehra darà i suoi frutti. Quest’ultima sospetterà che il suo fidanzato abbia una tresca segreta con la cantante Irem.

Alihan e Ender chiedono l’affidamento di Erim

Ender attuerà il piano orchestrato con la rivale Yildiz, per impedire a Zehra di sposare Kemal. In particolare, con una scusa, Ender riuscirà a invitare Zehra a una festa organizzata dagli Aydin, per farle sospettare che tra İrem e il suo promesso sposo Kemal ci sia una relazione.

Intanto, Halit apprenderà della morte del suo vecchio amico e ex socio Tuncer. Nel contempo, l’uomo d’affari rimarrà sconvolto quanto la sua famiglia, per la richiesta di affidamento di Erim avanzata da Ender e il neo marito Alihan.

Dundar scatena la gelosia di Alihan, Zehra decide di pedinare Kemal

Rimasta ancora una volta delusa dal comportamento di Alihan, per il fatto di star costruendo una famiglia con Ender, Zeynep fingerà di avere una relazione con Dündar con l’obiettivo di far ingelosire l’ex fidanzato. A quel punto, Yildiz aiuterà sua sorella Zeynep a rendere credibile la sua messinscena, invitando lei e Dundar a una festa. Nel corso dell’evento, Alihan ammetterà al suo amico Hakan di essere turbato dall’avvicinamento tra Zeynep e Dundar.

Sempre durante la festa, Irem nasconderà una lettera nella giacca di Kemal, sotto lo sguardo di Zehra, la quale comincerà a credere che il suo fidanzato la stia tradendo con la cantante, nonostante sia fidanzata con Hakan.

In seguito, Dundar scatenerà ulteriormente la gelosia di Alihan, appena dedicherà una canzone a Zeynep. Infine, dopo essere stata manipolata da Ender, Zehra deciderà di pedinare Kemal, con la convinzione di coglierlo in flagrante.

Riepilogo sull’alleanza tra Ender e Yildiz

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, Ender e Yildiz hanno unito le loro forze per separare Zehra e Kemal. Tutto è cominciato, quando Zehra ha dato scandalo dopo aver bevuto troppo durante un evento.

Non appena le fotografie di sua figlia sono finite su tutti i giornali, Halit è andato su tutte le furie, visto che l’ha rimproverata duramente. A quel punto, pur essendosi alleata con Yildiz per il sabotaggio del matrimonio, Ender ha continuato a sostenere Zehra restandole accanto. In seguito, sempre in accordo con Ender, Yildiz ha coinvolto sua cugina Irem, per far lasciare Zehra e Kemal.