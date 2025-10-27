Le anticipazioni su ciò che accadrà negli episodi di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 3 al 7 novembre 2025, rivelano che Kemal (Sarp Can Köroğlu) e Zehra (Şafak Pekdemir) convoleranno a nozze, nonostante i tentativi di Yildiz (Eda Ece) ed Ender (Şevval Sam) di sabotare la loro unione. Yildiz la pagherà a caro prezzo, visto che sua sorella Zeynep si dissocerà dal suo comportamento prendendo le distanze da lei.

Irem si scaglia contro Yildiz, Zeynep smette di rivolgere la parola alla sorella

In preda alla furia dopo essere stata lasciata dal fidanzato Hakan – che ha scoperto il suo incontro segreto con Kemal – Irem accuserà Yildiz di essersi servita di lei a proprio vantaggio.

Il piano attuato da Yildiz con la complicità di Ender fallirà, visto che il suo ex marito Kemal sposerà Zehra facendola sprofondare nella disperazione.

Inoltre, Yildiz deluderà anche sua sorella Zeynep, che smetterà di rivolgerle la parola nonostante i tentativi di giustificazione. Intanto, Zeynep cercherà di far riconciliare Hakan e Irem, entrati in crisi a causa di Yildiz.

Ender fa di tutto per rendere credibile la sua unione con Alihan, Gulden incastra Emir

Alihan (Onur Tuna) eviterà qualsiasi rapporto intimo con Ender, la quale farà di tutto per rendere credibile la loro unione davanti a familiari, amici e soprattutto agli occhi di Halit.

Gulden, servendosi dell'aiuto di Derya, incastrerà Emir (Serkan Rutkay Ayıköz) mettendogli dei soldi nella giacca, con l’obiettivo di farlo accusare di furto e metterlo così definitivamente nei guai.

Yildiz ed Ender si sono alleate contro Kemal e Zehra

Ender e Yildiz, rivali da sempre, si sono alleate dopo aver realizzato di avere un obiettivo comune: impedire le nozze tra Zehra e Kemal. Il piano delle due donne prevedeva anche il coinvolgimento di Irem, la cugina di Yildiz. Per iniziare, Irem ha nascosto una lettera nella giacca di Kemal, facendo insospettire Zehra, visto che ha cominciato a credere che il suo promesso sposo la stesse tradendo con la cantante. Mentre Yildiz ed Ender hanno fatto credere a Zehra che Kemal la stesse ingannando, sperando di far saltare il matrimonio, Halit (Talat Bulut) è stato sempre più impaziente di assistere alle nozze della figlia maggiore. In seguito, Irem, sempre su suggerimento di Yildiz, si è recata a casa di Kemal mentendo al fidanzato Hakan. Ben presto, si è resa conto di essere stata soltanto una pedina nelle mani della cugina Yildiz.