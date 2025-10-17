Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, in onda dal lunedì al venerdì, su Canale 5, dalle ore 14:10, Ender porterà avanti il suo piano finalizzato a impedire le nozze tra Kemal e Zehra: i propositi della dark lady andranno a buon fine, visto che la figlia di Halit verrà travolta da uno scandalo. Zeynep, invece, scoprirà che Ender e Alihan hanno chiesto l’affidamento esclusivo di Erim e crederà che il suo amore sia ormai perduto.

Spoiler di Forbidden fruit al 24/10: il diabolico piano di Ender e Alihan

Il piano di Ender continuerà a procedere nel migliore dei modi, ma la dark lady scoprirà presto che non tutte le sue pedine sono così facili da manipolare.

Quando si ritroverà da sola con Irem, capirà che la ragazza non è affatto l'ingenua che credeva. Anzi, Irem si dimostrerà capace di tenerle testa, rimescolando le carte in tavola.

Intanto, la situazione per Emir e Caner si complicherà notevolmente. Emir verrà inseguito da alcuni strozzini nei confronti dei quali deve del denaro. Fortunatamente, un intervento inaspettato salverà entrambi da una brutta situazione.

Halit scoprirà il tradimento: il diabolico piano di Ender e Alihan nelle prossime puntate di Forbidden fruit

L'atmosfera si farà molto tesa in ufficio, dove Halit sarà raggiunto da Metin. L'uomo lo avvertirà che Ender, in combutta con Alihan, sta tramando alle sue spalle. In effetti, Ender porterà avanti il suo diabolico intento, quello di impedire le nozze tra Kemal e Zehra.

Nel frattempo, arriverà un nuovo scandalo: inizieranno a circolare alcune foto di Zehra, completamente ubriaca. Durante un evento, Zehra alzerà un po' troppo il gomito e i giornalisti, sempre pronti allo scoop, scateneranno un caos mediatico. Non solo: riveleranno anche che la giovane ha un nuovo fidanzato. Il mattino successivo, Halit la rimprovererà duramente, mentre il futuro sposo andrà fuori di sé dalla rabbia. Zehra troverà l'unica spalla su cui piangere proprio in Ender.

La richiesta di affidamento: Zeynep rassegnata al proprio destino

Zeynep verrà a conoscenza di una notizia che la sconvolgerà: Ender e Alihan hanno chiesto l'affidamento esclusivo di Erim. La giovane penserà che il suo amato stia costruendo una nuova famiglia con la moglie e che, di conseguenza, è giunto il momento di rassegnarsi al proprio amaro destino.

Per distrarsi, Zeynep organizzerà una serata con i vecchi amici di Bursa. Yildiz ne approfitterà per invitare Bircan, l'ex di Kemal, alla quale affiderà un compito ben preciso.

Emir sarà convinto di essersi finalmente liberato dei suoi creditori e, per questo motivo, rifiuterà l'aiuto di Dundar. Intanto, Zeynep deciderà di chiedere scusa a Dundar per il suo atteggiamento e lo inviterà a pranzo.

Al ristorante, Zeynep e Dundar si imbatteranno in Alihan che, con una mossa sorprendente, proporrà di sedersi al loro tavolo. Zeynep, colta di sorpresa, risponderà seccamente “no", affermando che lei e il ragazzo sono ormai una coppia e necessitano dei loro spazi. Scioccato, Alihan andrà via. In un secondo momento, Zeynep spiegherà a Dundar la delicata situazione con l'ex, e lui accetterà di portare avanti la messinscena per aiutarla.

Cosa è successo nella puntata di Forbidden fruit di venerdì 17 ottobre

L'ombra di Ender si è allungata sul matrimonio imminente tra Kemal e Zehra. Estremamente preoccupata che questa unione possa mettere a repentaglio i suoi giochi di potere e i piani di vendetta contro il clan Argun, la dark lady deciderà di passare al contrattacco in modo diretto. E il suo piano riuscirà ad avere successo, almeno per il momento.