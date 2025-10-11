Nelle puntate di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5, Erim conoscerà Kaya durante il viaggio di ritorno in Turchia, dopo essere stato per un periodo in un college inglese. L’uomo si rivelerà una vecchia conoscenza di sua madre Ender: in passato hanno avuto una relazione extraconiugale. Il ritorno di Kaya in città sconvolgerà profondamente la donna.

Erim conosce Kaya durante il viaggio di ritorno in Turchia

Halit permetterà a suo figlio Erim di far ritorno a casa dopo un periodo trascorso a Londra in un prestigioso college, dove non si era trovato bene.

Sul volo diretto in Turchia, il ragazzino farà la conoscenza di Kaya, che lo informerà di essere stato contattato da Halit per prendere servizio alla holding di famiglia. Erim rimarrà così affascinato dalla gentilezza del nuovo arrivato, tanto da fare il viaggio insieme verso casa.

La presenza di Kaya manderà nel panico Caner e sua sorella, accorsi in aeroporto insieme al signor Argun per riabbracciare Erim. Ender cercherà di mantenere la calma con il nuovo arrivato, mentre mostrerà tutto il suo nervosismo con il fratello.

Ender ritrova il suo ex amante

Kaya aveva presentato Ender a Halit vent’anni prima come segretaria dell’azienda. L’uomo, inoltre, aveva avuto una relazione extraconiugale con la donna.

La presenza di Kaya in città metterà in seria difficoltà Ender. Caner, invece, inizierà a sospettare che sua sorella gli stia nascondendo qualcosa d’importante sul suo passato con il nuovo arrivato.

Ender cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Kaya in azienda. Approfitterà delle azioni ottenute da Zerrin per bloccare ogni iniziativa proposta dall’uomo durante il consiglio d’amministrazione. Kaya e Halit rimarranno infastiditi dall’atteggiamento di Ender. Il signor Argun proverà a rassicurare l’uomo, dicendogli che ha comunque l’ultima parola nell’holding. Allo stesso tempo, Kaya dirà a Ender di non temere i suoi piani e che nulla potrà costringerlo ad abbandonare la città.

Zeynep ha accettato di uscire con Dundar

Negli episodi di Forbidden Fruit, andati in onda all’inizio di ottobre su Canale 5, Zeynep ha accettato di andare a cena con Dundar dopo aver vinto una lotteria aziendale.

Ender, invece, ha trovato nel bagno di suo marito alcuni medicinali contro gli attacchi di panico. La donna ha poi incontrato Zerrin, pregandola di riprendere il controllo delle sue azioni e di non sostenere più Halit. Allo stesso tempo, quest’ultimo ha confidato a Yildiz che Kemal lo avrebbe sostenuto nella sua battaglia contro Ender e Alihan.