Le anticipazioni turche della soap tv Forbidden Fruit delineano una nuova fase narrativa che coinvolgerà profondamente Yildiz, Zeynep e la loro madre Asuman. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Ender scoprirà che le sorelle Yilmaz non sono figlie dello stesso padre. Il segreto verrà a galla, ma le due ragazze si prometteranno che, nonostante tutto, il loro legame non cambierà.

Mustafa cerca vendetta e si allea con Ender

L’arrivo di Mustafa, ex marito di Asuman e padre biologico solo di Yildiz, darà il via a una serie di tensioni e rivelazioni destinate a sconvolgere gli equilibri familiari.

Dopo aver aggredito Asuman e ricevuto una coltellata nel tentativo di estorcerle denaro, l’uomo si riprenderà e cercherà di ottenere soldi da Yildiz, che si rifiuterà di cedere alle sue pressioni. Messo alle strette da uno strozzino che lo minaccerà di morte, Mustafa deciderà di rivolgersi a Ender, confidandole di aver ucciso il padre biologico di Zeynep, amante di Asuman. La donna, colpita dalla portata della rivelazione, vedrà in questa informazione un’opportunità per colpire le sorelle Yilmaz, con cui ha da tempo un rapporto conflittuale.

Yildiz e Zeynep scoprono di essere sorellastre

Nel frattempo, Ender rivelerà a Yildiz che Mustafa è soltanto suo padre. Poco dopo, Mustafa stesso si presenterà nell’ufficio di Zeynep per dirle che Asuman le ha sempre mentito: lei e Yildiz non sono figlie dello stesso uomo.

Come se non bastasse, l’uomo confesserà di aver ucciso il padre biologico di Zeynep, scatenando in lei un’ondata di dolore e incredulità. Le due sorelle, profondamente scosse, si confronteranno con la madre, che non potrà fare altro che confermare ogni parola. Nonostante il trauma, Yildiz e Zeynep si prometteranno di restare unite, consapevoli che il loro legame va oltre la verità biologica. Tuttavia, la presenza di Mustafa continuerà a rappresentare una minaccia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep ha finto di essere fidanzata con Dundar

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, andate in onda su Canale 5, Zeynep ha provato una profonda rabbia nei confronti di Alihan, che ha sposato in fretta e furia Ender mentre era ancora fidanzato con lei.

Disperata per il gesto inaspettato del suo compagno, la sorella di Yildiz ha rifiutato ogni spiegazione, ignorando che il matrimonio era stato celebrato solo per vendicarsi di Halit. Nel frattempo, Zeynep ha fatto credere ad Alihan di essersi fidanzata con Dundar, che ha accettato di sostenere la messinscena. Parallelamente, Yildiz ha sorpreso tutti alleandosi con Ender per tendere una trappola a Kemal. Il loro piano, studiato nei minimi dettagli, aveva lo scopo di ostacolare la relazione tra l’imprenditore e Zehra, facendo credere a quest’ultima che il suo fidanzato avesse una relazione segreta con Irem.