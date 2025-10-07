Gli spoiler delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma tra qualche settimana su Canale 5 raccontano che Erim informerà suo padre Halit Argun di star vivendo male l' esperienza all'interno del college inglese. L'imprenditore accetterà che suo figlio torni ad abitare alla villa di famiglia.

Halit spedisce Erim in un collegio londinese

Tutto inizierà quando Erim comincerà a frequentare Ilayda che vorrà usarlo solo per trarre benefici economici. La giovane convincerà il ragazzo a vendere il suo cellulare, facendogli credere di aver bisogno di soldi per acquistare dei farmaci per la madre malata.

Il peggio giungerà quando IIayda ruberà un oggetto di valore a una donna al ristorante. La ragazza verrà arrestata ed Erim sarà a sua volta coinvolto nella faccenda. Uno scandalo che Halit non potrà sopportare, finendo per prendere una decisione che non piacerà nemmeno all'ex moglie Ender. L'impresario spedirà suo figlio in un collegio londinese per farlo smettere di cacciarsi nei guai a causa delle compagnie sbagliate.

Halit permette a suo figlio di far ritorno a Istanbul

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Ender si schiererà dalla parte di suo figlio anche se poi preferirà non iniziare una nuova guerra con Halit per via della fine del suo matrimonio di convenienza con Alihan. La donna saluterà Erim, ribadendogli che potrà contare su di lei qualsiasi cosa accada.

Il ragazzo inizierà ad avere dei problemi di adattamento a Londra.

Erim farà presente ad Halit di soffrire per la punizione infertagli, pregandolo di farlo tornare a casa. L'impresario non risponderà subito positivamente alla richiesta di suo figlio, che chiederà aiuto alla madre. Erim dirà ad Halit di essere disposto ad andare a vivere con Ender se gli dà il permesso di tornare a Istanbul. L'imprenditore accetterà che suo figlio torni a casa e si stabilisca nella villa di famiglia, considerando l'ex moglie una minaccia.

Erim ha informato Halit di aver investito una donna con l'auto

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad ottobre su Canale 5, Yildiz ha deciso di andare via di casa dopo una discussione con Halit.

Quest'ultimo ha preso le parti di Erim e dei suoi amici che erano stati maleducati con lei. La donna ha chiesto ospitalità a Kemal per poi scoprire che sta per diventare il marito di Zehra. La cerimonia è stata interrotta da una drammatica telefonata di Erim che ha informato suo padre Halit Argun di aver investito una donna, guidando un auto senza patente. L'avvenimento ha destato il panico tra tutti i presenti.