Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit, in programma tra qualche settimana in prima visione su Canale 5, rivelano che Alihan Tasdemir (Onur Tuna) chiederà la mano di Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) dopo averla salvata dalle grinfie di Dundar. La donna accetterà di sposare l'imprenditore, anche se crederà che sia troppo presto.

Alihan salva Zeynep dalle grinfie di Dundar

Tutto inizierà quando Dundar perderà il lume della ragione nel momento in cui Zeynep lo abbandonerà sull'altare per raggiungere Alihan in aeroporto. Dundar, fuori di sé, rapirà la fidanzata per obbligarla a sposarlo.

Alihan, indispettito dalla mancanza di notizie, si metterà subito alla ricerca di Zeynep. L'imprenditore riuscirà a trarre in salvo la sorella di Yildiz dai brutti propositi di Dundar. Quest'ultimo, sarà costretto a scappare da Istanbul per farsi poi ricoverare in ospedale, dopo aver subito un rimprovero da suo padre.

Intanto, Alihan pretenderà che vengano avviate le pratiche del divorzio tra Dundar e Zeynep. L'uomo chiederà alla sorella di Yildiz di andare ad abitare insieme ma, prima di poterlo fare, dovranno trovare un'altra abitazione in quanto l'ex moglie, Ender, si impossesserà della vecchia casa.

Alihan fa una romantica proposta di matrimonio a Zeynep

Dagli spoiler di Forbidden fruit, si apprende che Alihan inviterà Zeynep a cena dove le farà una romantica proposta di matrimonio.

La donna accetterà di diventare sua moglie anche se sottolineerà che non era necessario correre così in fretta. Nonostante questo, Zeynep dovrà vedersela con Elif, un'affascinante amica di Alihan. La donna capirà che la nuova arrivata è interessata al fidanzato anche se lui proverà a rassicurarla. A gettare benzina sul fuoco, ci penserà Yildiz che consiglierà alla sorella di prestare attenzione alle mosse di Alihan.

Ender e Yildiz hanno unito le forze per sabotare le nozze tra Kemal e Zehra

Nelle scorse puntate di Forbidden fruit andate in onda su Canale 5, Zeynep Yilmaz ha fatto circolare la notizia del suo falso fidanzamento con Dundar mentre Ender (Sevval Sam) e Yildiz hanno unito le loro forze per sabotare le nozze tra Kemal e Zehra, fortemente volute da Halit per sistemare i conti dell'azienda.

Celebi è riuscita ad inventare una scusa per invitare la figliastra ad una festa per un suo losco scopo. Ender ha voluto far credere a Zehra che Irem e Kemal avessero una storia d'amore.

Halit Argun, invece, ha saputo della morte del suo vecchio amico Tuncer, che l'ha portato a fare i conti con il passato. Infine, la richiesta di affidamento presentata da Ender per Erim ha fatto crescere la tensione tra lei e il suo ex marito.