Nel corso degli episodi turchi di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, Ender Celebi farà un'ammissione che lascerà senza parole suo fratello Caner: gli confiderà di aver dato in adozione il figlio avuto dalla relazione con Kaya. Ender aggiungerà che il suo ex partner è ancora all'oscuro della verità.

Kaya scopre che Erim non è suo figlio

Tutto inizierà quando Kaya farà il suo arrivo a Istanbul per iniziare a lavorare come ceo dell'azienda di Halit. Quest'ultimo sarà all'oscuro che il nuovo arrivato ha avuto in passato una storia con Ender.

Nel frattempo, Kaya inizierà a sospettare di essere il papà di Erim, quando scoprirà che la sua ex fidanzata l'aveva partorito a pochi mesi dalla loro rottura. L'imprenditore vorrà vederci chiaro e fare con Erim una comparazione del DNA. Il responso non sarà però quello che Kaya si aspettava: apprenderà di non essere il vero padre di Erim. Allo stesso tempo, Ender andrà su tutte le furie quando scoprirà cosa ha fatto il suo ex partner.

Ender dice a Caner di aver dato in adozione un bambino avuto dalla storia con Kaya

Ender salirà a bordo di un taxi e ripenserà all'evento drammatico avvenuto molti anni prima. Si scoprirà che la donna aveva partorito un bambino che aveva dato in adozione subito dopo il parto, perché non poteva prendersi cura di lui.

Ender svelerà all'incredulo Caner che non poteva occuparsi di suo figlio poiché rimasta sola dopo la partenza di Kaya per gli Stati Uniti. Ender spiegherà di aver portato avanti la gravidanza perché il termine per abortire era già scaduto. La donna dirà di aver ripreso la storia con Kaya quando era tornato dagli Usa, ma di avergli nascosto del bambino. Il rapporto era proseguito fino al 2002, anno in cui aveva sposato Halit, dal quale era nato Erim.

Alihan è geloso della vicinanza sorta tra Dundar e Zeynep

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, andate in onda a fine mese su Canale 5, Yildiz Yilmaz ed Ender Celebi hanno portato avanti il loro piano durante la festa a casa degli Aydin.

Irem ha infilato di nascosto una lettera nella tasca di Kemal, sotto lo sguardo di Zehra, la quale ha iniziato a sospettare che lui avesse una tresca.

Dundar, invece, ha sorpreso tutti quando ha dedicato una canzone d'amore a Zeynep. Alihan ha dimostrato di essere molto geloso della vicinanza sorta tra la sua ex fidanzata e il venditore di auto.

Infine, Halit Argun ha appreso che il suo vecchio socio Tuncer ha perso prematuramente la vita e gli ha lasciato una cospicua eredità.