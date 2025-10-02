Le anticipazioni delle puntate turche di Forbidden Fruit, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che Yildiz Yilmaz escogiterà una trappola per liberarsi di Kemal, che diventerà una presenza sempre più ingombrante. La donna farà in modo che il suo ex marito venga visto da Zehra Argun insieme ad una donna in una stanza d'albergo.

Yildiz organizza un piano per liberarsi dell'ex marito

Tutto inizierà quando Kemal cercherà di tornare nelle grazie di Yildiz nonostante sia sposato con Zehra da qualche settimana. L'uomo approfitterà della modernizzazione della sua tenuta per traslocare da Halit e vivere sotto lo stesso tetto dell'ex moglie.

Allo stesso tempo, Yildiz non vorrà mettere a repentaglio la sua posizione economica, derivata dal matrimonio con Halit nonostante provi attrazione per Kemal. La donna chiederà aiuto ad Emir per tendere una trappola all'ex marito e liberarsi di lui. Il piano vedrà anche l'intervento di Caner ed Ender.

Yildiz si recherà alla Falkon Airlines per fare una visita a Zeynep. La donna fingerà di aver dimenticato il telefonino per chiedere a Caner di poter fare una telefonata col suo. La sorella di Zeynep farà in modo che l'uomo senta la sua conversazione con Kemal dove gli dà appuntamento in un albergo. Caner svelerà la novità ad Ender, che informerà subito Halit e Zehra per chiederli di recarsi all'albergo dove Yildiz ha dato appuntamento all'ex marito.

Kemal finisce nella trappola di Yildiz

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si evince che Yildiz attirerà Kemal in una stanza d'hotel per poi lasciarlo solo con la scusa di doversi preparare per trascorrere la serata con lui. La donna in realtà aspetterà che Emir la informi dell'arrivo di Ender e Zehra per ordinare alla sua complice di entrare nella stanza di Kemal.

Zehra rimarrà di sasso quando vedrà suo marito insieme alla complice di Yildiz nella stanza. Kemal capirà subito di essere finito in una trappola organizzata dall'ex moglie. Allo stesso tempo, Ender informerà Halit che Yildiz era presente in albergo, facendogli vedere i filmati delle telecamere.

La convivenza forzata crea tensioni tra Ender e Alihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio ottobre su Canale 5, Zehra si è avvicinata così tanto a Kemal da ipotizzare la nascita di una storia d'amore. Erim, invece, ha avuto alcuni problemi con i suoi nuovi amici di scuola. Tutto questo ha provocato alcune tensioni con suo padre Halit.

La luce dei riflettori è stata focalizzata anche su Ender e Alihan che hanno avuto delle discussioni. La convivenza forzata ha finito per mettere a dura prova i nervi dell'imprenditore.