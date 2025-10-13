Le anticipazioni di Forbidden Fruit, relative alle puntate in onda dal 20 al 24 ottobre, svelano che, pur di non pensare più ad Alihan, Zeynep fingerà di avere una relazione con Dundar. Quest’ultimo accetterà di portare avanti la messa in scena, poiché è realmente interessato alla giovane.

Ender trama contro le nozze di Kemal e Zehra

Ender porterà avanti un piano per impedire che Kemal sposi Zehra. L'ex moglie di Halit verrà aiutata nel suo intento da Irem e Yildiz. Contemporaneamente, vittima degli intrighi contro di lei, Zehra sarà al centro di un grosso scandalo: verrà fotografata mentre era ubriaca.

Queste foto compromettenti si diffonderanno velocemente, fino a raggiungere sia il padre della ragazza che Kemal.

Il rapporto tra Kemal e Zehra sarà compromesso dopo lo scandalo e, al contempo, Halit andrà su tutte le furie, visto che la reputazione dell'intera famiglia sarà messa alla berlina a causa dei comportamenti della figlia. Sarà Ender a dare il suo appoggio a Zehra, la quale sarà inconsapevole di essere caduta proprio nella rete della sua matrigna.

Yildiz contatta un'ex di Kemal

Zeynep dovrà accettare che Alihan sta costruendo la sua vita e il suo futuro accanto a Ender. Allo scopo di andare avanti e lasciarsi il passato alle spalle, Zeynep fingerà di aver intrapreso una relazione con Dundar.

Quest’ultimo, dopo che la notizia sarà diventata di dominio pubblico, deciderà di continuare la finta relazione, davvero attratto dalla ragazza.

Guai in vista per Emir, il quale dovrà restituire una grossa somma di denaro ad alcuni creditori. A venirgli in soccorso sarà qualcuno di inaspettato. Infine, Yildiz presa dalla gelosia per l'imminente matrimonio di Kemal con Zehra deciderà di mettere in piedi un piano coinvolgendo perfino una ex di Kemal durante una serata tra vecchi amici.

I dati di ascolto delle soap di Canale 5

Continuano a essere ottimi i risultati in fatto di share per le soap del pomeriggio di Canale 5. Nelle puntate di venerdì 10 ottobre Beautiful ha ottenuto con una media di 1.928.000 spettatori, uno share pari al 16.46%.

A seguire, Forbidden Fruit conferma l'interesse del pubblico con 2.132.000 spettatori e 19.5% di share. Si conferma ancora una volta leader del pomeriggio La forza di una donna con il 24% di share e una media di spettatori di 1.903.000. La soap ha pressoché eguagliato Uomini e Donne, che ha registrato il 24.2% di share e una media di 2.284.000 di spettatori.