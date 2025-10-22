Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 27 al 31 ottobre rivelano che Dundar stupirà tutti dedicando una canzone alla sua finta fidanzata Zeynep, provocando la gelosia di Alihan. Quest'ultimo non sopporterà di vedere la donna che ama accanto ad un altro uomo.

Halit turbato dalla richiesta di affido di Erim da parte di Ender

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Canale 5 a partire dalle 14.10 circa prima di Uomini e Donne da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre prendono il via da un invito di Ender a Zehra ad una cena organizzata dagli Aydin.

Fingendo gentilezza, in realtà Ender, d'accordo con Yildiz, vorrà fare credere a Zehra che Kemal ha una relazione segreta con Irem.

Halit avrà più di un problema da risolvere. Oltre ad aver ricevuto la nefasta notizia della morte di Tuncer Karaduman, un suo vecchio e caro amico, l'uomo verrà informato delle richiesta di Ender di ottenere l'affido esclusivo del figlio Erim. In famiglia resteranno tutti sconvolti dalla pretesa avanzata dall'ex moglie di Halit.

Delusa e ferita della relazione di Alihan con Ender, Zeynep deciderà di vendicarsi fingendo di avere una relazione con Dundar, sperando che il suo ex si ingelosisca. Decisa a far valere le ragioni della sorella, Yildiz organizzerà una festa chiedendo alla finta coppia di partecipare in modo da dare credibilità alla loro relazione.

Ed in effetti, durante la festa, Alihan si confiderà con Hakan rivelandogli che vedere Zeynep accanto ad un altro uomo le provoca un grosso dolore. Inoltre, Alihan continuerà ad essere turbato per il legame avvolto nel mistero che avevano Halit e sua madre.

Zehra dubita della fedeltà di Kemal

Durante la festa, Irem, attenta a fare notare i suoi gesti furtivi da Zehra, metterà una lettera nella giacca di Kemal. Ma quando Zehra andrà a cercare la lettera per verificarne il contenuti non la troverà più così si convincerà che Kemal ala sta davvero tradendo. Ne frattempo, Dundar stupendo tutti dedicherà una canzone a Zeynep. Di fronte a questo gesto eclatante, Alihan sarà preso da una gelosia irrefrenabile e non riuscendo a fingere indifferenza andrà via dalla festa accompagnato da Ender.

Zehra, ignara di tutta la macchinazione messa in piedi alle sue spalle, confiderà a Ender i suoi timori di un tradimento da parte di Kemal, pensando che Irem voglia avvicinarsi a Kemal solo per interesse. Ender così spingerà Zehra a seguire Kemal in modo tale da scoprire se davvero l'uomo le sta nascondendo qualcosa.

Lo share del 21 ottobre

Il successo di Forbidden Fruit prosegue, come indicano chiaramente i dati di ascolto ottenuti dalla dizi. La soap turca, infatti, nella giornata di ieri 21 ottobre ha ottenuto uno share pari al 18,70%, con una media di 2.093.000 di spettatori, segno che l'investimento da parte dei vertici Mediaset in questo tipo di prodotti è la scelta giusta.