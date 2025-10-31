Il rapporto tra Zeynep e Yildiz subirà uno scossone nelle puntate della soap Tv Forbidden Fruit in onda dal 3 al 7 novembre dove Zeynep chiuderà i rapporti con la sorella dopo aver scoperto che lei ha cercato di incastrare Kemal mettendo di mezzo la cugina Irem. Zeynep sarà talmente furiosa con Yildiz da non volerla più vedere e arriverà persino a cacciarla da casa quando lei cercherà di avere un confronto riappacificatore.

Zeynep scopre che Yildiz ha usato Irem e si scaglia contro la sorella

La settimana di programmazione riprenderà dal momento in cui Irem si presenterà al party organizzato da Halit per festeggiare le nozze di Kemal e Zehra.

La cantante si scaglierà contro Yildiz accusandola di averla tradita e ingannata per raggiungere i suoi scopi personali. Zeynep, presente alla festa, ancora all'oscuro di ciò che ha realmente combinato la sorella, cercherà in qualche modo di proteggerla ma poco dopo verrà a sapere proprio da Irem che Yildiz si è alleata con Ender per riconquistare Kemal. Zeynep rimarrà senza parole e si scaglierà contro la sorella con parole dure e taglienti.

Zeynep è una furia: 'Yildiz esci da casa mia, non ti voglio più vedere'

Yildiz cercherà di spiegarsi e giustificarsi con Zeynep ma quest'ultima non avrà nessuna intenzione di perdonarla arrivando a cacciarla da casa sua senza se e senza ma: " Esci da casa mia, non ti voglio più vedere".

Yildiz non saprà più come fare per riconquistare la fiducia della sorella mentre Zeynep parlerà con Hakan per cercare di riparare ai danni causa da Yildiz. Nel frattempo Emir verrà accusato di furto e verrà licenziato da Alihan. Il giovane cadrà in una trappola ordita da Gulden e Derya, che hanno nascosto del denaro nella tasca della sua giacca facendolo poi passare per un ladro. Emir e Caner indagheranno per capire cosa sia successo e riusciranno a far confessare Gulden grazie anche a Yildiz, che offrirà del denaro alla donna per farla parlare. Gulden confesserà di aver architettato il piano del finto furto su mandato di Ender. Una rivelazione che sconvolgerà Caner.

Riepilogo puntate precedenti: Yildiz e Ender alleate

La notizia dell'imminente matrimonio tra Zehra e Kemal ha fatto sì che le due acerrime nemiche Yildiz e Ender si siano alleate [VIDEO] per mandare all'aria questa unione. Le due donne, per motivi diversi, hanno cercato di far saltare le nozze e per farlo non hanno esitato a mettere in mezzo una inconsapevole Irem. Quest'ultima è stata usata per far credere a Zehra che Kemal sia un traditore. Il piano però, alla fine è fallito, visto che Zehra e Kemal sono diventati marito e moglie, con il benestare di Halit. Argun senior ha trovato nel genero un nuovo alleato nella guerra contro Alihan.