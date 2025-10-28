Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit emergerà che Ender Çelebi (Şevval Sam) ha avuto un altro figlio oltre a Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) e che in passato ha scelto di affidarlo a un’altra famiglia.

Ender respinge Kaya

A Istanbul arriverà Kaya (Barış Kılıç), ex amante di Ender, su invito di Halit (Talat Bulut) per assumere il ruolo di CEO dell'Argun Holding. Kaya sospetterà di poter essere il vero padre di Erim, il figlio di Ender, appena la sua amica Tulin (Işıl Dayıoğlu) gli dirà che la sua ex ha cominciato a frequentare Halit dopo la fine della loro tormentata relazione.

Non appena verrà a conoscenza che Erim è nato nel periodo della sua partenza da Istanbul, Kaya chiederà aiuto al suo amico Orhan (Kubilay Tunçer) per scoprire la verità.

Kaya sorprenderà Ender dandole un bacio e le chiederà se Erim potrebbe essere suo figlio. Oltre a dire al suo ex di non essere il padre di suo figlio, Ender lo respingerà schiaffeggiandolo.

Kaya scopre che Erim non è suo figlio, Ender furiosa con l’ex

Quando gli farà visita nel suo ufficio, Kaya coglierà l’occasione per offrire un bicchiere di limonata a Erim. Così otterrà un campione di DNA del ragazzo, che consegnerà subito a Orhan. Kaya continuerà a dimostrare a Ender di non aver smesso di amarla, visto che la inviterà a cena dopo averla fatta assumere in un’azienda.

Proprio quando Kaya avrà tra le mani il risultato del test, con cui scoprirà di non essere il genitore di Erim, Ender si presenterà alla sua porta e si scaglierà contro di lui per aver agito alle sue spalle. Dopo aver lasciato la camera d’albergo dell’ex in preda alla furia e in lacrime, Ender salirà su un taxi e ripenserà al figlio dato in adozione in passato, subito dopo averlo messo al mondo. Tramite questo ricordo emergerà che la donna potrebbe aver partorito il figlio avuto da Kaya.

Riepilogo sulla fine del matrimonio di Ender e Alihan

Negli episodi già trasmessi su Canale 5, Ender ha convinto Alihan a diventare suo marito per vendicarsi di Halit. Alihan ha accettato la proposta per ottenere le azioni dell'Argun Holding e farla pagare a Halit, convinto che in passato avesse avuto una tresca con sua madre Fusun.

Il matrimonio di convenienza tra Alihan ed Ender è finito ben presto, anche se inizialmente lei si è rifiutata di divorziare, salvo poi cambiare idea. Ender ha accettato di separarsi dall’imprenditore solo dopo aver concluso un accordo con Zerrin per ottenere le sue quote dell’azienda dell’ex marito Halit.