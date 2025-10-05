L'appuntamento con la soap tv Forbidden Fruit in onda nel pomeriggio di mercoledì 8 ottobre su Canale 5 vedrà al centro delle vicende il giovane Erim che finirà in commissariato dopo aver investito una donna con l'auto. Il figlio minore di Halit sarà in guai seri dopo essersi messo alla guida senza patente. Alihan, invece, sarà sempre più geloso del rapporto tra Zeynep e Dundar e chiederà ad Hakan di scoprire cosa ci sua realmente tea i dye.

Erim fermato dalla polizia dopo aver investito una donna

La famiglia Argun si precipiterà in commissariato dopo aver saputo che Erim ha avuto un incidente e ha investito una donna con l'auto.

Inizialmente si temerà il peggio, ma alla fine si scoprirà che la donna è sopravvissuta e che ha riportato solo una ferita al braccio. Nonostante ciò, il figlio minore di Halit rischierà serie conseguenze legali anche perché si sarà messo alla guida senza patente. Quanto accaduto a Erim avrà fatto sì che Kemal e Zehra abbiano dovuto rimandare il loro matrimonio. Le loro saranno solo posticipate e Yildiz non si capaciterà di come l'ex marito possa voler sposare la figliastra.

Alihan geloso di Zeynep e Dundar: anticipazioni dell'8 ottobre

Alla Falcon Airlines verrà organizzata una festa con tanto di lotteria in cui ci sarà in palio una cena con Zeynep. A vincere sarà Dundar, il quale non vedrà l'ora di uscire insieme alla ragazza.

Il tutto manderò su tutte le furie Alihan il quale, in preda alla gelosia, cercherà di convincere Zeynep a declinare l'invito a cena. La giovane Yilmaz non lo starà neppure a sentire e, per provocarlo, se ne andrà via dalla festa proprio con Dundar.

Nelle puntate successive, il figlio della donna investita da Erim, chiederà ad Halit una cospicua somma di denaro per ritirare la denuncia contro il diciassettenne, mentre Hakan chiederà a Caner informazioni su Zeynep e Dundar. Halit invece, racconterà a Yildiz che Kemal, dopo il matrimonio con Zehra, lo sosterrà nella guerra contro Alihan e Ender.

Il punto sul personaggio di Erim Argun in Forbidden Fruit

Unico figlio maschio di Halit, Erim Argun (İlber Uygar Kaboğlu) è sempre stato un ragazzo coscienzioso, fino al momento in cui la madre Ender si è risposata all'improvviso con Alihan.

Il diciassettenne a questo punto, ha cominciato a frequentare cattive compagnie. Per far colpo sui suoi nuovi amici, è arrivato a mettersi alla guida di un'auto pur non avendo la patente, finendo per investire una donna.

Questa disavventura sarà il pretesto che Ender stava cercando per chiedere l'affidamento del figlio ma Halit non le rendere le cause facili, visto che non avrà nessuna intenzione di far vivere Erim con Ender e Alihan.