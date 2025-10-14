Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5 dal 20 al 24 ottobre 2025, Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) spiazzerà l'ex fidanzato Alihan Tasdemir (Onur Tuna), quando gli annuncerà che lei e Dundar (Erdem Kaynarca) sono una coppia .

Le due rivali Ender Celebi (Şevval Sam) e Yildiz Yilmaz (Eda Ece) invece uniranno le loro forze, per impedire le nozze tra Kemal (Sarp Can Köroğlu) e Zehra (Şafak Pekdemir).

Zehra scatena uno scandalo

Emir si darà alla fuga insieme all'amico Caner, dai due malviventi a cui dovrà dare del denaro e rifiuterà l'aiuto di Dundar.

Nel frattempo, Metin metterà in guardia Halit, mentre si troverà in ufficio con Zeynep, dicendogli che la sua ex moglie Ender sta tramando qualcosa contro di lui con la complicità di Alihan. A proposito di ciò, Ender avrà in mente l'ennesimo piano per impedire a Kemal e Zehra di sposarsi.

Ben presto, Zehra darà scandalo per aver bevuto troppo durante un evento. Halit rimprovererà la figlia maggiore, appena verranno diffuse le sue fotografie sui giornali. A quel punto, Ender conforterà Zehra, dicendole che Kemal deve accettarla con i suoi difetti se la ama davvero.

Alihan e Ender chiedono l'affidamento di Erim, Dundar aiuta Zeynep a vendicarsi

Successivamente, Zeynep si rassegnerà al fatto che il suo ex Alihan si sta costruendo una nuova famiglia quando scoprirà che lui ed Ender hanno chiesto l'affidamento di Erim.

A quel punto, Zeynep organizzerà una serata con gli amici di Bursa, mentre sua sorella Yildiz approfitterà dell'occasione per invitare Bircan, l'ex fidanzata di Kemal, per affidarle un compito.

In seguito, Zeynep sconvolgerà Alihan quando gli farà credere di essere fidanzata con Dundar. Quest'ultimo accetterà di continuare a fingere di avere una relazione con Zeynep, per aiutarla a vendicarsi di Alihan.

Ben presto, Ender e Yildiz stringeranno un'alleanza per sabotare il matrimonio di Kemal e Zehra, coinvolgendo Irem.

Alihan ha spezzato il cuore di Zeynep sposando Ender

Nelle puntate precedenti, Zeynep ha accettato la proposta di matrimonio di Alihan e ha scelto di rendere pubblica la sua decisione durante un evento organizzato a sorpresa.

Nel frattempo, l'imprenditore si è sposato in segreto con Ender, per vendicarsi dell'ex cognato Halit, con la convinzione che sia stato la causa della fine del matrimonio dei suoi genitori. In cambio della loro unione, Ender ha promesso ad Alihan di cedergli le azioni che possiede della società dell'ex marito Halit. Zeynep è rimasta parecchio delusa dal comportamento di Alihan, e non ha voluto sentire ragioni, nonostante lui le abbia assicurato che il suo matrimonio con Ender è valido soltanto sulla carta.