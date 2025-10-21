Gli spoiler delle nuove puntate di Forbidden Fruit che saranno visibili da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre in prima visione su Canale 5 raccontano che Alihan apparirà molto addolorato quando vedrà la sua ex fidanzata Zeynep Yilmaz insieme ad un altro uomo. Zehra, invece, inizierà a dubitare della buona fede di Kemal.

Alihan sta male dopo aver visto Zeynep con Dundar

Ender inviterà Zehra a una festa organizzata dagli Aydin con uno scopo ben preciso. La donna avrà intenzione di far credere che Irem e Kemal abbiano una relazione.

Halit, invece, riceverà la notizia della morte del suo ex socio Tuncer mentre la tensione in casa Argun aumenterà ancor di più dopo la richiesta avanzata da Ender per l'affidamento di Erim.

Intanto Zeynep ferita dal comportamento di Alihan fingerà una relazione con Dundar per farlo ingelosire. Yildiz organizzerà una festa per rendere la messinscena ancora più veritiera. Alihan confesserà ad Hakan di stare male da quando ha visto Zeynep insieme a un altro uomo. Allo stesso tempo, Tasdemir apparirà turbato per il misterioso legame tra sua madre e Halit.

Zehra inizia ad avere dei dubbi su Kemal

Dalle trame di Forbidden Fruit in programma nei prossimi giorni in Italia si apprende che Irem metterà una lettera nella giacca di Kemal sotto gli occhi di Zehra. Quest'ultima inizierà a mostrarsi diffidente nei confronti del compagno, confidando i suoi dubbi ad Ender. La donna alimenterà i sospetti della figliastra insinuando che Irem sia fidanzata con Hakan e che si stia avvicinando a Kemal solo per interesse.

Zehra sorveglierà le mosse dell'uomo, convinta di smascherarlo.

Infine Dundar sorprenderà tutti quando dedicherà una canzone a Zeynep, scatenando la furia di Alihan, che scapperà dalla festa insieme ad Ender.

Ender ha organizzato un piano per dividere Zehra e Kemal

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Ender ha scoperto che Irem ha deciso di stare al suo gioco. Emir e Caner, invece, sono fuggiti ad alcuni strozzini, a cui dovevano dei soldi.

Metin, intanto, ha rivelato ad Halit e Zeynep che Ender e Alihan stanno organizzando un piano alle loro spalle. Allo stesso tempo, Celebi ha escogitato una nuova strategia per dividere Kemal e Zehra. Quest'ultima è finita su tutti i quotidiani della Turchia che l'hanno fotografata mentre esagerava con l'alcool durante un evento.

Halit ha aggredito sua figlia per il suo comportamento. Anche Kemal ha rifiutato di starle vicino per superare il momento delicato. Ender è apparsa l'unica a sostenere Zehra, cercando di convincere il suo compagno ad accettarla per quella che è.