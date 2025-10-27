Le anticipazioni di Forbidden Fruit preannunciano tensioni coniugali e un nuovo matrimonio. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 novembre alle 14:10 su Canale 5, Alihan respingerà ogni forma di intimità con Ender, mentre Zehra e Kemal convoleranno a nozze. Intanto, Irem sarà furiosa dopo aver scoperto i piani orchestrati da Yildiz, e Zeynep, profondamente delusa, interromperà i rapporti con sua sorella. Decisa a gestire la situazione, affronterà anche la questione con Hakan e la sua fidanzata.

Ender vuole rendere credibile il suo matrimonio con Alihan

Il matrimonio di facciata e di convenienza tra Alihan ed Ender incontrerà diversi ostacoli. Da un lato, l’imprenditore cercherà di evitare qualsiasi contatto o forma di intimità con la moglie; dall’altro, Ender tenterà di rendere credibile la loro unione agli occhi degli altri. Nel frattempo, Irem reagirà con forza dopo aver scoperto di essere stata manipolata da Yildiz. Quest’ultima, sorella di Zeynep, ha ingannato l’amica facendo credere a tutti che tra lei e Kemal ci fosse una relazione. Il piano di Yildiz si rivelerà un fallimento: perderà l’amicizia di Irem e Zeynep smetterà di rivolgerle la parola.

Kemal e Zehra si sposano

Nel frattempo, Yildiz dovrà affrontare un nuovo colpo nonostante i suoi tentativi di tenere tutto sotto controllo: il suo ex marito, Kemal, convolerà a nozze con Zehra, la figlia maggiore di Halit, attuale marito di Yildiz.

Intanto, Zeynep cercherà di porre rimedio ai danni causati dalla sorella, affrontando direttamente la situazione e provando a chiarire con Hakan e Irem. Parallelamente, si svilupperanno le vicende di Gulden e Derya, che uniranno le forze per incastrare Emir: le due donne nasconderanno del denaro nella giacca dell’amico delle sorelle Yilmaz, con l’intento di accusarlo di furto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zeynep ha finto di essersi fidanzata con Dundar

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit, trasmesse su Canale 5, Zeynep si è recata al ristorante per ringraziare Dundar, che aveva difeso il suo amico Emir aggredito dagli strozzini. Una volta arrivata, ha notato che al tavolo accanto erano seduti Alihan ed Ender.

Decisa a far ingelosire il suo ex fidanzato, Zeynep ha dichiarato di essersi fidanzata con Dundar, il quale ha accettato con entusiasmo, avendo già iniziato a corteggiarla da tempo. Nel frattempo, Zehra e Kemal sono stati costretti ad annullare le nozze poco prima della cerimonia a causa di un incidente che ha coinvolto Erim, responsabile di aver investito una donna. Anche Yildiz ha avuto un ruolo centrale, tentando in ogni modo di separare Zehra da Kemal, ma senza successo.