Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit in onda su Canale 5, Yildiz chiederà spiegazioni ad Asuman dopo aver scoperto che intende vendere la sua villa a Bursa. La donna non le confesserà di essere sotto minaccia del suo ex marito Mustafa.

Mustafa aggredisce Asuman

Mustafa tornerà in libertà dopo aver passato diversi anni in carcere. Si metterà in contatto con l'ex moglie Asuman, scoprendo che è diventata ricca e che ha preso una casa lussuosa a Bursa.

Molto presto, Mustafa riuscirà a trovare la nuova abitazione della donna e non esiterà a strangolarla quando se la ritroverà davanti.

L'uomo avrà intenzione di riabbracciare la figlia Yildiz, mentre minaccerà Zeynep, visto che la ragazza è frutto di un tradimento di Asuman. Mustafa rivelerà all'ex moglie di essere pronto a sbarazzarsi della ragazza.

Asuman non rivela a Yildiz che suo padre è tornato

Asuman rivelerà all'ex marito che Yildiz si trova a Istanbul, ma temerà che possa farle del male. Mustafa risparmierà la vita alla donna, anche se le ricorderà che tornerà a farle visita per riprendersi i soldi che gli deve. Asuman, a questo punto, deciderà di vendere la prestigiosa casa che le aveva regalato Halit. La decisione finirà per essere scoperta dal signor Argun, che verrà contattato dall'agente immobiliare quando Asuman gli darà l'incarico di vendere la casa.

L'imprenditore rivelerà le intenzioni della suocera a Yildiz, che vorrà vederci chiaro sulla situazione. Asuman preferirà non rivelare alla figlia che suo padre ha fatto ritorno a Istanbul, limitandosi a dirle di avere un debito di gioco.

Zeynep ha detto a Halit di avere dei sospetti su Alihan

Negli ultimi appuntamenti di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi a inizio ottobre su Canale 5, Yildiz è sembrata sempre più scontenta della sua storia con Halit. Lui ha continuato a controllarla rigidamente, soprattutto sulle spese, e non ha perso tempo per accusarla di spendere troppo.

Nel contempo, Zeynep ha detto a Halit di avere dei dubbi su Alihan. La donna è sicura che il suo ex fidanzato stia comprando quote della compagnia tramite delle società estere.

La ragazza non ha tutti i torti, visto che questo fa parte del piano di Alihan per sottrarre l'azienda a Halit.

Erim e Lila hanno chiesto aiuto a Caner quando sono stati invitati a pranzare da Zerrin. I due ragazzi si sono trovati in difficoltà a causa delle molteplici bugie raccontate alla donna.