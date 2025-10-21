Erim si metterà di nuovo nei guai nelle prossime puntate della soap Tv Forbidden Fruit e questa volta Halit non sarà indulgente e lo spedirà in collegio a Londra. Il ragazzo cercherà di far cambiare idea al padre con l'aiuto di Ender ma Halit non vorrà sentire ragioni e così Erim dovrà lasciare controvoglia la Turchia.

Erim si mette nei guai a causa di Ilayda: anticipazioni Forbidden Fruit

Nuovi guai per Erim Argun, il diciassettenne figlio di Halit e Ender. Il giovane dopo il matrimonio della madre con Alihan comincerà a frequentare cattive compagnie che lo porteranno a commettere azioni deprecabili come quella che lo ha visto alla guida di un'auto senza patente.

Ma non è tutto, perché Erim si farà manipolare dalla giovane Ilayda, di cui si è innamorato e finirà per essere fermato dalla polizia con l'accusa di furto. Tutto avrà inizio quando la fidanzatina di Erim ruberà un anello a una signora durante un pranzo al ristorante. Nonostante Erim non sia l'autore materiale del furto, verrà fermato dalla polizia e quando Halit verrà a saperlo andrà su tutte le furie.

Halit punisce Emir e lo manda a studiare a Londra

Halit sarà stanco di dover affrontare un nuovo scandalo e imporrà a Erim di non frequentare più Ilayda e il resto della compagnia di amici. Argun dirà poi al figlio che, il giorno successivo, lo manderà a Londra a studiare. Una notizia che Erim non vorrà accettare: il giovane cercherà di ribellarsi alla volontà del padre e chiederà aiuto a Ender.

Neppure lei però, riuscirà a far desistere l'ex marito e così Erim, il giorno successivo, sarà costretto a salire sull'aereo che lo porterà a Londra. Il diciassettenne faticherà ad ambientarsi in terra londinese e chiamerà frequentemente a casa per convincere Halit a farlo tornare a Istanbul. Il padre però, non accoglierà le sue richieste, deciso a portare avanti la punizione per il figlio.

Cosa è successo a Emir nelle precedenti puntate

Emir Argun (İlber Uygar Kaboğlu) è sempre stato un adolescente rispettoso e senza grilli per la testa, almeno fino a quando la madre Ender ha sposato a sorpresa Alihan Tasdemir. Questo ha comportato un cambiamento in Emir che, sentendosi sempre più incompreso in famiglia, ha iniziato ad uscire inseme ad una compagnia di amici poco raccomandabile.

Proprio loro lo hanno convinto a sottrarre una macchina al padre ea mettersi alla guida senza patente. E in quella circostanza Erim ha avuto un incidente investendo una donna e finendo in commissariato. Solo grazie all'esborso di una ingente somma di denaro, Halit è riuscito a togliere dai guai il figlio. Ora però, il nuovo scandalo legato al furto nel ristorante, ha fatto propendere Halit per una punizione esemplare.