Nei nuovi episodi di Forbidden Fruit (Yasak Elma), in onda su Canale 5, Yildiz (Eda Ece) e Zeynep Yilmaz (Sevda Erginci) scopriranno di non avere lo stesso padre. In un primo momento non la prenderanno bene, ma poi si renderanno conto che il loro rapporto continuerà a essere quello di sempre. Questo segreto verrà a galla non appena Mustafa (Haktan Pak), l’ex marito di Asuman (Melisa Dogu), metterà piede a Istanbul.

Mustafa rivela a Ender di aver ucciso suo padre in passato

In città arriverà Mustafa, l’ex marito di Asuman, la madre di Zeynep e Yildiz.

L’uomo verrà scarcerato, dopo aver trascorso più di vent’anni dietro le sbarre con l’accusa di aver ucciso l’ex amante di Asuman. Non appena sarà libero, Mustafa pretenderà di ricevere un’ingente quantità di denaro dall’ex moglie, che tenterà di sottrarsi al suo ricatto accoltellandolo. Tramite il loro confronto, emergerà che l’uomo è soltanto il padre di Yildiz.

In seguito, Mustafa stringerà un’alleanza con Ender (Şevval Sam), appena Halit (Talat Bulut), il marito di Yildiz, gli darà dei soldi in cambio della sua fuga. Dopo essere stato minacciato da uno strozzino, Mustafa rivelerà a Ender di essersi sbarazzato di suo padre in passato, a causa della tresca clandestina intrapresa con sua madre Asuman.

Yildiz e Zeynep rimangono sconvolte, Halit si rifiuta di concedere un altro prestito a Mustafa

Ender non perderà tempo per rivelare a Yildiz che Zeynep non è figlia di suo padre Mustafa. Quest’ultimo, invece, si presenterà nell’ufficio di Zeynep e le dirà sia che lei e Yildiz in realtà sono sorellastre e di essere l’assassino del suo vero padre.

Molto sconvolte, Yildiz e Zeynep chiederanno delle spiegazioni alla madre Asuman, la quale messa alle strette confermerà la versione di Mustafa tra le lacrime. Sempre a proposito di quest’ultimo, non riuscirà a convincere Halit a dargli un altro prestito. Per concludere, Yildiz e Zeynep continueranno a considerarsi sorelle, pur avendo scoperto di essere figlie solo della stessa madre.

Riepilogo sul rapimento di Zeynep da parte di Dundar

Zeynep è stata rapita dal finto fidanzato Dundar (Erdem Kaynarca), il quale si è vendicato di lei costringendola a sposarlo per averlo abbandonato all’altare. A risolvere la situazione ci ha pensato Alihan, mettendo in salvo Zeynep. A seguito dell’annullamento del matrimonio tra quest’ultima e Dundar, Alihan ha sorpreso la fidanzata chiedendole di diventare sua moglie. Dopo essere tornati insieme, l’imprenditore e Zeynep si sono finalmente sposati.