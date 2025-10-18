Francesco Totti è finito al centro di un polverone mediatico a causa di una frase sull'ormai ex moglie Ilary Blasi. Nel corso di un'intervista rilasciata a Luca Toni, l'ex capitano della Roma ha ricordato alcuni momenti della sua carriera. Alla foto della maglia con la dedica "sei unica", il 49enne ha rinnegato che si trattasse di una dedica all'allora compagna Blasi: "Era per la curva".

Il gesto di Totti

Luca Toni ha ripercorso la carriera di Francesco Totti attraverso un gioco.

Ad un certo punto Toni ha mostrato all'ex capitano giallorosso la maglia con la scritta "sei unica" che il calciatore aveva mostrato in direzione tribuna durante un gol segnato al derby tra Roma e Lazio.

In un primo momento il 49enne è scoppiato a ridere e successivamente ha affermato: "Dove la metto? Fuori dal tabellone la mettiamo. Ok, piazzala nei momenti dimenticabili". Ma non è tutto perché lo sportivo ha poi commesso un'ulteriore scivolone nei confronti dell'ex moglie Ilary Blasi: "A chi era riferita la maglia? Era per la curva". A quel punto il diretto interessato ha ribadito che rifarebbe quel gesto ma anziché correre davanti alla tribuna andrebbe sotto la curva.

Cosa disse in passato

Oggi, Francesco Totti sostiene che la dedica "sei unica" fosse indirizzata alla curva sud della Roma e agli stessi tifosi.

All'epoca dei fatti, però, aveva raccontato una versione completamente diversa: "Avevo preparato la maglia per Ilary.

Non ci eravamo neanche mai baciati. Quando mi disse che veniva allo stadio, zompai sul letto. Ero determinato a segnare e mostrarle quella scritta".

Il commento di alcuni utente del web

Le parole di Totti non sono passate inosservate sul web, tanto che diversi utenti hanno criticato l'ex calciatore.

"Almeno Ilary Blasi non ha mai rinnegato nulla del matrimonio con Totti, visto che hanno anche tre figli insieme", ha affermato un utente. Un altro ha aggiunto: "Sempre detto che il Totti calciatore è una cosa, mentre il Totti uomo è veramente poca roba". Un utente ha scritto: "Veramente triste la frase del capitano ai danni della donna con cui ha avuto tre figli". Un utente ha invece cercato di comprendere le parole dello sportivo: "È normale che reagisca così dopo il modo in cui si sono lasciati con Blasi".

Al contrario un utente ha detto: "Mai rinnegare il passato, soprattutto se ci sono documentari che ti possono incastrare". Un altro utente ha commentato: "Ma dai, Blasi è diventata famosa grazia alla carriera del marito". Infine c'è chi ha cercato di dare un giudizio oggettivo basandosi sui fatti: "Lecite le parole del capitano, ma mai rinnegare una cosa che in passato hai fatto e di cui esistono pure le prove".