Anita Mazzotta ha lasciato la casa del Grande Fratello per motivi familiari.

Nel primo pomeriggio dell'11 ottobre, sui canali social del reality è stato diffuso il comunicato riguardante la sua uscita.

Al momento non si sa ancora se si tratta di un abbandono temporaneo oppure se è una scelta definitiva.

Anita Mazzotta ha lasciato la Casa di #GrandeFratello per motivi familiari. pic.twitter.com/SnzTokpusl — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2025

Il racconto di Anita

Nei giorni scorsi, Anita Mazzotta si è più volte raccontata ai suoi compagni d'avventura.

Ha confidato di avere un rapporto viscerale con sua madre, anche se altalenante. In passato la madre di Anita, per mantenere la famiglia, svolgeva diversi lavori e non poteva accudire le sue figlie. Terminato il periodo adolescenziale, tra lei e la madre il rapporto è cambiato in positivo, tanto che la gieffina ha rivelato di essersi tatuata un braccio intero pensando a sua madre. Inoltre, Anita ha raccontato agli altri concorrenti un momento difficile del suo passato: "Ho rischiato di perdere mia mamma a causa di una malattia". Nei confronti del padre nutre un forte risentimento: "Lui non mi ha mai voluta, non ha mai accettato il fatto di avere una figlia femmina". Dal racconto di Mazzotta è emerso che sua madre ha deciso di separarsi dal marito quando Anita era ancora piccola: "A 5 anni l'ho chiamato, ma lui non mi ha risposto".

I commenti di alcuni utenti del web

L'uscita di Anita Mazzotta dal GF ha creato scompiglio tra i telespettatori del reality show, tanto che su X diversi utenti si sono detti preoccupati.

"Ma ha lasciato definitivamente o torna lunedì?", ha chiesto un telespettatore. Un altro ha aggiunto: "Mi dispiace tantissimo, si vede che questa ragazza ha sofferto troppo e non merita questo. Spero con tutto il cuore che non sia successo quello che penso e che si possa risolvere la situazione in qualche modo". Un ulteriore telespettatore ha affermato: "Se Anita abbandona il gioco, per me il GF finisce qui". Un altro telespettatore ha commentato: "Mi dispiace tantissimo, spero non sia accaduto nulla di grave visto che ha detto che sua madre ha una situazione precaria".

Grande Fratello: le ultime dalla casa

Giovedì 9 ottobre, i cinque concorrenti presenti nel tugurio si sono potuti unire ai concorrenti presenti nella casa.

La convivenza forzata con i nuovi inquilini ha creato scompiglio e perplessità tra i "casalinghi". Francesco Rana ha ammesso di essere spaesato: "Io voglio continuare a parlare con chi ho iniziato l'esperienza qui dentro". Anche Giulio Carotenuto ha detto di essere titubante sui cinque nuovi concorrenti, mentre Giulia e Francesca sembrano essere propense a effettuare nuove conoscenze.