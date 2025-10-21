In occasione della quarta puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 20 ottobre, i concorrenti della casa più spiata d'Italia sono stati esortati ad esporsi di più . A quel punto Ascanio Pacelli in qualità di opinionista ha punzecchiato Matteo Azzali sostenendo che sia quello che si espone meno degli altri inquilini: "Sembri Don Matteo, spegni sempre le dinamiche".

Scintille tra Ascanio e Matteo

In settimana i concorrenti del GF hanno fatto il gioco delle verità, ma secondo i telespettatori molti inquilini non sono stati giudicati sinceri.

Durante la puntata di ieri, la conduttrice Simona Ventura è tornata sull'argomento per mostrare ai concorrenti i commenti dei telespettatori. A quel punto è intervenuto dallo studio Ascanio Pacelli con l'intento di spronare gli inquilini: "Cantate meno ed esponetevi di più, questo è un gioco ragazzi". Matteo ha alzato la mano e ha cercato di difendersi, ma l'opinionista l'ha punzecchiato: "Soprattutto tu Matteo, smettila di fare il coach dentro la casa. Sembri Don Matteo, spegni sempre tutte le dinamiche. Se voglio seguire Don Matteo non guardo Canale 5 ma un altro canale". "Io non sono falso e non ho paura di dire la mia, ma non litigo con le persone senza un motivo. Non permetto di dirmi a nessuno che sono trasparente", la replica dell'ex pugile.

Simona Ventura è intervenuta spiegando ai concorrenti che non si tratta di discutere, ma di esporsi in modo da creare più dinamiche. Anche Sonia Bruganelli in qualità di ospite speciale ha dato un consiglio ai concorrenti: "Non perdete il vostro tempo, la cosa brutta è rimanere anonimi".

In Casa gli animi si scaldano e si accende un confronto 💥 #GrandeFratello pic.twitter.com/DWUv0ZWSkQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 20, 2025

Cosa pensano i telespettatori del GF

Le parole di Ascanio Pacelli sono oggetto di discussione sui canali ufficiali del GF.

"Mi dispiace ma non condivido il pensiero di Ascanio. Per fare un buon programma non bisogna per forza alzare la voce come Pacelli e Floriana", ha detto un utente.

Un altro ha aggiunto: "Personalmente in un reality l'atmosfera pace e amore non mi piace". Un altro telespettatore ha commentato: "Matteo è un uomo maturo, non ha bisogno di alzare la voce per farsi prevalere all'interno di un programma televisivo". Un telespettatore si è detto in disaccordo con il pensiero dell'opinionista: "Certo Ascanio, devono prendere te in esempio che ai tempi del tuo percorso stavi per sfiorare la rissa con Patrick", mentre un altro si è detto dispiaciuto per il modo in cui è stato trattato Matteo: "Purtroppo stasera il suo destino è stato segnato e nella prossima puntata verrà eliminato". Infine un ulteriore utente ha affermato: "Non capiscono che fare dinamiche non significa litigare, ma anche confrontarsi su diversi temi".