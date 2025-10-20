Una confessione di Bena ha suscitato diverse polemiche sia all'interno della casa del Grande Fratello che sul web. Ha raccontato di avere instaurato delle amicizie con donne più grandi in cambio di regali: "Una signora di 72 anni mi regalava degli integratori o delle proteine, non parlo solo di soldi".

Le parole di Bena

Nella serata di domenica 19 ottobre, i concorrenti del GF si trovavano in giardino a parlare per conoscersi meglio.

A un certo punto, Bena si è lasciato andare a una confidenza particolare: "Ho instaurato delle amicizie con donne più grandi che in cambio mi danno dei regali".

A quel punto gli inquilini, curiosi della confidenza, hanno chiesto di fare un esempio sui regali. "Una aveva 72 anni e mi regalava integratori alimentari, preparati per plumcake proteici e cose così", ha confessato Bena.

Bena dicee che fa il gigolò(vabbè) in cambio di beni anche non soldi "una in cambio mi dava integratori, preparati per plumcake" il pugile "oh non è mica mia mamma!Ha 72 anni!" (che ha un negozio)🤦‍♀️😹 #grandefratello pic.twitter.com/sOpxlH546y — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) October 19, 2025

Reazioni contrastanti da parte dei concorrenti

In seguito alle parole di Bena, Matteo Azzali ha ironizzato: "Sarà mica mia madre? Ha 72 anni e ha un negozio".

Mentre gli altri concorrenti ridevano per la battuta, Francesco Rana ha incalzato il coinquilino: "Penso che debba fare queste cose ma non per denaro.

Secondo me queste cose si fanno per trovare la persona giusta". Tuttavia, il concorrente ha aggiunto: "Secondo me però non dovrebbe stringere amicizia con donne mature, ma con persone della sua età". "Ma non gli garbano quelle della sua età", ha ironizzato Grazia Kendi. Pensiero diverso quello di Omer Elomari, che è sembrato piuttosto adirato: "Non mi piace quello che dice. Non c'entra neanche il fatto che sia piccolo, perché ha quasi la mia età". Rasha si è detta d'accordo con Omer, ma al tempo stesso ha ammesso di non volersi intromettere in una cosa che non la riguarda: "È grande ed è libero di dire ciò che vuole. Se sbaglia, sbaglia lui".

Il commento di alcuni utenti del web

Le affermazioni di Bena non sono passate inosservate ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

"Io spero che lui stia scherzando, perché ciò che dice è grave", ha tagliato corto un utente. Un altro ha aggiunto: "Ma seriamente Bena fa storie perché Donatella si dimentica che non mangia carne e poi lontano dai riflettori si fa regalare cose da donne mature?". Un telespettatore ha parlato di "confidenza surreale", mentre un altro ha commentato: "Secondo me Bena dice solo tante baggianate". Tra gli utenti c’è chi osserva: “Alla fine Bena ha avuto il coraggio di dire le cose, mentre su Domenico tutto tace”, con riferimento ad alcune indiscrezioni circolate online secondo cui Domenico avrebbe inviato foto intime ad alcuni uomini.