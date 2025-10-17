"Non devo arrivare a voi, ma alla gente fuori", questo lo sfogo di Bena (Omar Benabdallah all'anagrafe) al termine del gioco delle verità proposto dagli autori del Grande Fratello. Durante il gioco i concorrenti hanno dovuto rispondere con sincerità ad alcune domande ed il modello pistoiese è risultato essere l'inquilino maggiormente criticato per gli atteggiamenti avuti all'interno della casa più spiata d'Italia.

Bena sotto attacco

Nella serata di giovedì 16 ottobre, gli autori del GF hanno chiesto ai concorrenti di effettuare il gioco delle verità e nel caso non fossero stati sinceri avrebbero subito delle conseguenze.

Su un fogliettino sono state scritte delle domande, alle quali gli inquilini dovevano associare un nome. Al momento della lettura, Bena ha ricevuto i giudizi più severi da parte dei suoi compagni d'avventura. Ivana ha definito il modello un'opportunista: "Quando hai avuto la possibilità di nominarmi tra i preferiti non l'hai fatto". Omer ha invece sostenuto che Bena sia un "comodino" perché non partecipa mai alle attività del gruppo. Matteo Azzali ha definito il coinquilino "trasparente", mentre Flaminia ha affermato: "Maleducato. Non ho motivi particolari se non il battibecco che abbiamo avuto per il fazzoletto sporco lasciato sulla tavola".

Lo sfogo del modello

Al termine del gioco Bena non ha nascosto la sua delusione e quindi ha deciso di confrontarsi con Omer che gli ha dato del "comodino".

"Non ho bisogno di farmi vedere se svuoto l'immondizia. Io sono tranquillo, non cerco il litigio e i riflettori", ha affermato il modello. Successivamente ha proseguito: "Io mi faccio gli affari miei, anche nella vita reale sono una persona tranquilla". Bena ha poi aggiunto: "Non devo arrivare a voi, ma alla gente fuori" . In un secondo momento il gieffino si è confrontato anche con Ivana: "Io non sono un'opportunista. Rispetto il tuo pensiero, ma non lo condivido". La concorrente però ha replicato: "Tu mi hai conosciuto il primo giorno, ma poi non ti sei più interessato ad approfondire la nostra conoscenza". Infine Bena ha criticato Flaminia: "Se dopo due settimane tiri fuori ancora la storia del fazzoletto, la cosa fa ridere".

Omer a Bena: "Sei una persona che non si fa notare" #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/W5YlxNWxvl

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, alcuni utenti del web si sono trovati d'accordo sui giudizi negativi nei confronti di Bena.

"Personalmente lo trovo spocchioso", ha commentato un utente. Un altro ha affermato: "Non Omer che definisce Bena un comodino". Un utente ha detto di pensarla come Ivana: "Vai, distruggelo a quel saccente". Un telespettatore ha detto: "Trovo che Bena sia una persona inadatta al tipo di reality show, visto che per ogni cosa si offende".