"Non parlare dell'Islam così", come riportato dal portale Biccy con queste affermazioni Rasha Younes ha rimproverato Bena nonostante quest'ultimo stesse raccontando una sua esperienza personale. Nel dettaglio, il modello pistoiese di origini marocchine stava raccontando ad alcuni inquilini che i musulmani credono ai fenomeni paranormali. A quel punto l'estetista di origini palestinesi ha chiesto al coinquilino di non raccontare cose non corrispondenti alla realtà.

Scambio di opinioni tra Rasha e Bena

Nella casa del Grande Fratello, sabato 11 ottobre c'è stato un battibecco tra Rasha e Bena.

Il modello toscano stava raccontando ad alcuni inquilini che pochi mesi fa ha avuto una paralisi nel sonno e ha motivato l'accaduto: "Credo nel paranormale, nell'Islam ci crediamo molto". Il concorrente ha infatti spiegato che per i musulmani le paralisi nel sonno hanno un significato specifico, ma Rasha ha immediatamente interrotto il coinquilino: "Non parlare dell'Islam così". La 32enne ha riferito che il racconto di Bena corrisponde ad una credenza popolare, ma non è scritto nulla di tutto questo nel Corano. Vedendo il modello insistere, la ragazza ha replicato piccata: "Rispetto le tue credenze, ma non parlare a nome dei musulmani". La diretta interessata ha poi sostenuto che parlando in questo modo dell'Islam si manda un messaggio non veritiero a chi sta a casa: "Siamo in tv.

Attento a come parli". Lo scambio di opinioni si è concluso in maniera pacifica, ma Bena ha ribadito il suo punto di vista: "Ok, non parlerò più dell'Islam ma io credo a queste cose. So che è vero e non si tratta di un gioco".

Lo sfogo del modello

La giornata di ieri per Bena è stata piuttosto movimentata. Il ragazzo ha infatti deciso di andare a dormire mentre gli altri stavano cenando. Il motivo? Donatella Mercoledisanto ha cucinato pietanze con la carne, nonostante il modello abbia più volte detto di non mangiare carne. Domenico e Matteo hanno cercato di alleggerire la situazione, ma il modello ha ribadito di essersi offeso: "Avevo chiesto una sola cosa e non sono stato ascoltato". Secondo il gieffino, quando una persona si offre di cucinare devi rispettare le esigenze di tutti e non solo quelle di chi gli è più simpatico.

A quel punto il concorrente è stato raggiunto in camera da Donatella che ha chiesto scusa e ha fatto una promessa: "Da domani mi ricorderà anche delle tue esigenze".

GF: anticipazioni puntata 13 ottobre

Intanto lunedì 13 ottobre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del reality show.

Simona Ventura dovrà occuparsi della rissa tra Omer e Jonas, ma anche del ritiro di Anita. Inoltre si parlerà dei cinque nuovi inquilini che si sono uniti ai "casalinghi". Poi ci sarà spazio per il verdetto del televoto che vede la prima eliminazione.

Infine sarà la volta delle nomination.