Giulia Soponariu è la concorrente del Grande Fratello con più scivoloni all’attivo. Durante la cena con gli altri inquilini ha intonato “Io sono Giorgia”, frase pronunciata da Giorgia Meloni nel discorso tenuto durante una manifestazione nel 2019 e diventata iconica. A quel punto, l'autrice l’ha richiamata chiedendole di recarsi immediatamente in confessionale.

Nuova gaffe per Giulia

Nella serata di giovedì 2 ottobre, Giulia è stata richiamata in confessionale dagli autori a causa dell’ennesimo scivolone commesso al GF.

I concorrenti erano pronti per la cena, quando Giulia ha iniziato a intonare le strofe del discorso di Giorgia Meloni: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre”.

Dalla regia è arrivato subito il richiamo: “Vieni in confessionale”.

il modo in cui si sta autosabotando da sola nemmeno anita olivieri nella prima settimana era riuscita a spararne così tante

pic.twitter.com/p8OZlWqgEh — sora lella (@smarginatvra) October 2, 2025

Il precedente

Non è la prima volta che Giulia si lascia andare a una gaffe.

Nei primi giorni di reality, è finita al centro delle polemiche per un commento sulla foto scelta dagli autori per la sua presentazione: “Non mi piace, perché sembro una down”. Successivamente, ha ripetuto la stessa parola durante un discorso con Grazia Kendi, che l’ha immediatamente redarguita: “Ricordati cosa ti ho detto, non usare quella parola in quel modo”.

In quel frangente, Giulia è sembrata accogliere il consiglio della coinquilina, pur giustificandosi con un “scusatemi, ora sicuramente gli autori mi richiameranno in confessionale, ma purtroppo non penso mai quando parlo”.

Infine, Giulia ha fatto arrabbiare molti telespettatori campani quando, rivolgendosi a Giulio Carotenuto, ha esclamato: “Non ci credo che hai un certificato per indossare gli occhiali da sole in casa. Vabbè che tu sei napoletano, quindi potresti avere un certificato falso”.

Il commento degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato gli scivoloni di Giulia Soponariu.

Non Giulia che ogni giorno si sabota da sola”, ha ironizzato un telespettatore. Un altro ha scritto: “Giulia sta dimostrando di essere se stessa, anche se alcuni vocaboli non possono essere tollerati in un programma televisivo”.

Un utente ha osservato: “La biondina o vince il GF o viene squalificata tra qualche puntata”. Un’altra spettatrice ha aggiunto: “Personalmente amo personaggi come Giulia. Almeno dimostra di non essere falsa e costruita come alcuni che si trovano in quella casa”. Infine, c’è chi ha fatto un paragone con una concorrente del passato: “Neanche Anita Olivieri aveva commesso così tante gaffe nella prima settimana”.