In settimana, Grazia Kendi e Domenico D'Alterio hanno avuto un'accesa discussione ma nel post puntata del Grande Fratello , in onda ieri 6 ottobre, i due inquilini hanno avuto modo di chiarire. L'operaio campano ha fatto mea culpa per le parole utilizzate nei confronti della 24enne: "Giudico ciò che vedo qui in casa, ma non volevo entrare nel tuo personale".

Gli animi si erano surriscaldati perché Domenico ha accusato Grazia di non aver collaborato durante la prova budget e quindi ha sbottato: "Non sai fare nulla nella vita". Tali parole però hanno provocato un forte risentimento nella concorrente toscana che a sua volta ha replicato: "Non ti permettere, maleducato".

Il chiarimento

Nel post puntata del GF, Domenico e Grazia si sono ritrovati a parlare in giardino del diverbio avuto in settimana.

Domenico ha esordito: "Riguardo la tua storia, a me dispiace molto. Io giudico ciò che vedo qui, ma non volevo entrare nel tuo personale". Il diretto interessato ha poi spiegato che lontano dal reality show i due potrebbero anche diventare migliori amici, ma all'interno della casa non sono riusciti a trovare un punto d'incontro: "Mi è dispiaciuto che non hai partecipato alla prova budget, ma non potevo sapere che stavi male. Ora ti ho conosciuto un po' e ho capito che sei una ragazza estremamente sensibile". Dal canto suo anche Grazia ha ammesso di aver sbagliato: "Mi dispiace di essere esplosa, ma l'ho fatto dopo tre volte che ho sentito un tuo giudizio negativo nei miei confronti.

Io non sono una persona che si lega le cose al dito, perdono tutti". Infine anche la ragazza ha promesso che da oggi in poi cercherà di partecipare di più alle attività di gruppo.

Il chiarimento tra Grazia e Domenico: “Non mi lego le cose al dito” #GrandeFratello



Il passato di Grazia

Parlando con Anita Mazzotta, Grazia Kendi ha fatto una dolorosa confidenza legata al suo passato: "A 8 anni ho subito molestie, mentre a 13 anni ho perso una causa".

Durante la puntata di ieri, Simona Ventura ha trattato l'argomento con la diretta interessata. Chiamata in confessionale, Grazia ha affermato: "Non volevo che uscisse in quel modo, ma comprendo".

Sebbene la ragazza abbia sorvolato sul suo passato, la conduttrice ha cercato di darle dei consigli: "Tu devi tirare fuori il tuo dolore, saperlo gestire e affrontare. Devi tornare a volare e ricominciare a vivere".

Prima di lasciare il confessionale, la concorrente ha aggiunto: "Sono qui al GF anche per affrontare i miei problemi". Una volta tornata in salotto dagli altri concorrenti, Grazia ha ricevuto il supporto degli altri concorrenti e tutti hanno cercato di metterla a suo agio. Donatella ha detto di aver subito compreso la personalità complessa di Grazia, mentre Francesca è rimasta del suo pensiero: "Il tuo passato non giustifica gli atteggiamenti che hai verso gli altri".