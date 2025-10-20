Sul sito del Grande Fratello è stato annunciato il ritorno di Anita Mazzotta, dopo il grave lutto che l'ha colpita. Tuttavia sul web è scoppiata una polemica legata al ritorno della 26enne milanese, in quanto è stata lontana dai riflettori per ben 10 giorni: "Non si era detto che non tornavano se uscivano dalla casa?". Al tempo stesso c'è anche chi sta gioendo in attesa di rivedere la propria beniamina.

Il ritorno di Anita divide il web

Dopo il lutto per la scomparsa prematura della madre, Anita Mazzotta ha deciso di portare a termine il percorso iniziato al GF.

La decisione della concorrente, però, sta dividendo il web perché prima dell'inizio del reality show era stato detto che i concorrenti che uscivano dalla porta rossa non avrebbero più avuto la possibilità di tornare.

Un utente con tono polemico ha affermato: "Questa sera rientrerà in casa Anita dopo l'assenza di 10 giorni per motivi personali. Nulla contro di lei ma le premesse fatte ad inizio programma su un ritorno alle origini dove sono andate a finire?". Un altro ha aggiunto: "Ma non si era detto che non tornavano se uscivano?" . Un telespettatore con sarcasmo ha affermato: "Stasera torna la vincitrice di quest'edizione". Un ulteriore utente ha commentato: "Assurdo che una concorrente sia stata fuori e ora abbia la possibilità di tornare e magari vincere".

Tra gli utenti c'è chi ha fatto appello allo stato d'animo della 26enne: "Come si può tornare in un programma dove si ridere e si scherza, quando si ha un lutto così grave?". Al tempo stesso, però, diversi utenti hanno espresso solidarietà per la decisione presa da Mazzotta: "Sui social spesso vengono giudicate le scelte altrui. Si può essere d'accordo o meno con la scelta di Anita ma ognuno vive il dolore come preferisce". Un altro fan ha affermato: "Anita era entrata al GF dopo aver fatto una promessa alla madre, quindi trovo che sia giusto portare a termine questa promessa".

Il precedente

Durante il GF vinto da Perla Vatiero, anche Beatrice Luzzi venne colpita da un lutto. In quel caso il concorrente uscì, ma poi decise di continuare il suo percorso all'interno della realtà.

Al contrario Adriana Volpe decise di interrompere il percorso sotto i riflettori dopo essere stata messa al corrente che le condizioni di salute del suocero si erano aggravate.

Dunque Anita Mazzotta non è stata la sola concorrente ad uscire dal gioco e poi decidere di tornare per riprendere il percorso da dove lo aveva lasciato.

Grande Fratello: anticipazioni 20/10

Nella puntata in onda stasera 20 ottobre, oltre al ritorno di Anita si parlerà della storia di Ivana. Inoltre ci sarà spazio per Rasha ed i suoi spasimanti Omer, Jonas e Francesco. Sonia Bruganelli tornerà come opinionista per una notte. Infine ci sarà un televoto flash che porterà un'eliminazione a sorpresa oltre al televoto aperto la scorsa settimana.