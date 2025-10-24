Grazia Kendi è finita al centro di una polemica a causa dell'atteggiamento provocatorio che ha con Mattia Scudieri nonostante quest'ultimo abbia detto di essere felicemente fidanzato. Se all'interno del Grande Fratello sembrano tutti criticare la 24enne toscana, Flaminia Romoli ha spezzato una lancia a favore della coinquilina: "Se una persona è fidanzata mettere dei paletti".

Critiche all'indirizzo di Grazia

Mattia è arrivato al GF spiegando di essere felicemente fidanzato. Tuttavia nel corso delle settimane ha sembrato avere un particolare feeling con Grazia e quest'ultima non ha mai nascosto di essere attratta fisicamente dal coinquilino.

La situazione che si è venuta a creare tra i due inquilini non è passata inosservata agli altri concorrenti, tanto che nelle scorse ore ne è scaturito un dibattito. Domenico D'Alterio crede che Grazia stia mancando di rispetto alla compagna di Mattia: "Non la capisco sinceramente". Anche Francesca Carrara si è schierata dalla parte di Mattia: "Lui è un giocherellone, è lei che deve darsi una regolata".

In disaccordo con entrambi i concorrenti, Flaminia ha spezzato una lancia a favore della 24enne: "Se una persona è fidanzata deve mettere dei paletti". Poi ha aggiunto: "Se io adesso inizio ad avere un provocatorio nei confronti di Domenico, è lui che deve dirmi di stare lontana perché è impegnato".

Domenico si aggiunge a quelli contro Grazia (sparlando dietro però). La risposta di Flaminia è da QUEEN!(è Mattia che deve mette paletti) #grandefratello pic.twitter.com/H2NQWAzw5q — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) October 24, 2025

L'opinione degli altri concorrenti

Anita Mazzotta e Jonas Pepe hanno giudicato irrispettoso l'atteggiamento di Grazia: "Perché si comporta così sapendo che Mattia è fidanzato?".

Simone, Francesca e Giulia invece credono che Mattia dovrebbe mettere le cose in chiaro con la coinquilina anche per evitare di illuderla. Benedetta invece ha chiesto ad Anita di parlare con Grazia, ma Mazzotta si è rifiutata: "Non voglio mettermi in mezzo a queste cose che non mi riguardano". Dal canto suo Scudieri ha spiegato di essere sempre stato chiaro con Kendi: "Ci rido e scherzo, ma in amicizia.

Io non ho nulla da nascondere".

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato la situazione che si è venuta a creare tra Grazia e Mattia.

"Mattia è un furbacchione. Continua a giocare con Grazia, ma poi va dicendo agli altri che ha paura della reazione della sua fidanzata", ha detto un utente. Un altro ha commentato: "Grazia dal primo giorno ha messo gli occhi su Mattia, pur sapendo che è fidanzato".

Un telespettatore ha affermato: "Mattia è furbo, ma anche Grazia dovrebbe portare rispetto alla ragazza di lui". Infine c'è chi non vede malizia nell'atteggiamento della 24enne: "Grazia non sta facendo nulla di male".