Francesco Rana è uno dei concorrenti del Grande Fratello . Nei giorni scorsi il concorrente ha raccontato a Rasha Younes di aver lasciato la fidanzata perché aveva cucinato una parmigiana di melanzane al forno. Su Instagram, Sabrina ha deciso di fornire la sua versione dei fatti e non sembra affatto combaciare con quella dell'attuale gieffino: "Sei stato lasciato perché sei un maschilista".

Lo sfogo della ex di Rana

Parlando con Rasha, Francesco ha raccontato di aver chiuso la sua ultima relazione perché la fidanzata aveva cucinato una parmigiana di melanzane al forno.

In queste ore, su Instagram Sabrina è intervenuta per smentire quanto detto dall'attuale concorrente del GF: "Una ragazza che a 20 anni viene con te a Trieste a 900km di distanza è solo da apprezzare". E ancora: "Una ragazza che si è spaccata per pulirti casa, prepararti da mangiare, lavarti e stirarti la divisa e allo stesso tempo lavorava più ore al giorno di te guadagnando anche di più. Sei sicuro di averla lasciata tu?". A quel punto la ex fidanzata di Francesco Rana ha sparato a zero: "Sei stato lasciato perché sei un maschilista". Inoltre la giovane ha sostenuto che quando si trovava a Triste, Francesco piangeva tutti i giorni perché voleva tornare nella sua amata Puglia. Infine Sabrina ha concluso il suo sfogo sostenendo che quando è stato lasciato ha cercato in tutti i modi di riallacciare i rapporti con lei: "Meglio se stai zitto".

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, lo sfogo di Sabrina non è passato inosservato agli utenti.

"Non sto seguendo il GF, ma lo sfogo di Sabrina potrebbe convincermi ad iniziare a seguire il programma", ha commentato un utente. Un altro ha aggiunto: "In effetti è un po' da bambini chiudere una relazione solo per una ricetta cucinata in modo diverso". Un altro telespettatore del reality show ha scritto: "Mandiamo subito Sabrina in casa per un confronto visto che Rana si fa grande raccontando cose non veritiere". Anche l'opinionista del GF Cristina Plevani ha ironizzato sulla vicenda: "Adoro le fidanzate, le aspetto sempre al varco". Un utente ha invece affermato: "Donatella ci ha visto lungo dal primo istante sulla falsità di King Rana".

Il percorso di Francesco

Francesco si è fatto apprezzare dai suoi compagni d'avventura del GF per la sua simpatia e spontaneità.

Tra i concorrenti con cui non è mai riuscito a trovare un feeling c'è Donatella Mercoledisanto: i due sono entrambi pugliesi, ma hanno più volte dichiarato di non sopportarmi a vicenda. In particolare, Rana si è offeso perché Donatella ha più volte ironizzato sulla sua professione dicendo che non tutti sono leali nei confronti dell'arma.