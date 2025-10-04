La prova budget proposta dagli autori del Grande Fratello ha generato alcuni battibecchi tra i concorrenti, complice anche la difficoltà del gioco. Proprio per questo, Giulio Carotenuto e Domenico D’Alterio sono arrivati a un diverbio, durante il quale Giulio ha perso le staffe: "Stasera ti stai allargando troppo". Secondo il suo parere, tutti i concorrenti avrebbero dovuto partecipare con lo stesso impegno.

Scintille tra Giulio e Domenico

Per conquistare l’intero budget settimanale, gli autori hanno proposto il gioco del tappabuchi: in giardino sono stati posizionati due coni con diversi fori che i concorrenti dovevano chiudere per evitare che l’acqua scendesse sotto un livello prestabilito.

A causa della difficoltà della prova non sono mancati i contrasti. Terminato il turno, Giulio Carotenuto ha rimproverato Domenico D’Alterio: "Stasera ti stai allargando troppo. Se hai fatto un turno di 10 minuti in più, hai solo recuperato ciò che non hai fatto durante la settimana". Al richiamo di Giulio, Domenico ha replicato: "Vai a dormire che forse sei stanco". Poco dopo si è inserita anche Anita Mazzotta: "Se ci sono dei turni, tutti dobbiamo metterci in discussione". Dal canto suo, Matteo Azzali ha osservato che al gioco avrebbero dovuto partecipare soprattutto i concorrenti più forti: "Io e Jonas abbiamo fatto meno turni, perché abbiamo cucinato".

Il nuovo confronto tra Carotenuto e D’Alterio

Il giorno successivo, Giulio e Domenico sono tornati sull’argomento e hanno chiarito quanto accaduto nella notte. Entrambi hanno ammesso le proprie responsabilità, spiegando di non pensare realmente certe cose sull’altro. Domenico ha anche provato a dare un consiglio a Giulio: "Mi accomuna a te che sei napoletano. Il tuo essere leader, però, potrebbe essere scambiato per arroganza". Giulio ha riconosciuto che, a causa della stanchezza, non era stato lucido.

Il confronto tra i due si è concluso con un abbraccio che ha riportato il sereno.

GF: cosa accadrà nella seconda puntata

Lunedì 6 ottobre, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello.

Tra gli argomenti trattati da Simona Ventura ci sarà sicuramente l’intesa nata tra Giulio e Benedetta. Anche Grazia Kendi sarà al centro delle dinamiche, dopo i recenti battibecchi con alcuni coinquilini. La prova budget settimanale, infatti, ha acceso vari contrasti: Francesca ha discusso con Grazia, mentre Giulio ha avuto un diverbio con Domenico.

Infine, la conduttrice annuncerà l’esito del televoto che decreterà chi sarà immune dalle prime nomination.