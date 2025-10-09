La serenità nella casa del Grande Fratello è stata interrotta da un comunicato: due "casalinghi" sono stati invitati ad andare a pranzo in tugurio. A quel punto Grazia Kendi si è proposta per andare, ma gli altri concorrenti hanno deciso di mandare Domenico D'Alterio e Matteo Azzali. Per questo motivo la 24enne non ha potuto fare a meno di nascondere la sua delusione: "Vi supplico da tre giorni".

Il comunicato del GF

Nella giornata di ieri, i concorrenti che si trovano nel tugurio sono entrati nella casa e hanno "rubato" del cibo. In seguito allo scherzo di ieri, il GF ha dato modo ai "casalinghi" di vendicarsi e quindi ha inviato un comunicato: "Due concorrenti possono andare a pranzo in tugurio a patto che mangino tanto, entrino bussando con i piedi e portino del cibo da condividere con gli altri".

Tra gli inquilini che potevano andare, sono stati esclusi Benedetta Stocchi, Anita Mazzotta, Francesco Rana e Omer Elomari perché hanno già avuto modo di conoscere i nuovi inquilini.

Lo sfogo di Grazia

I concorrenti hanno immediatamente proposto il nome di Matteo Azzali visto che è solito mangiare molto, ma non è stato il solo ad essere indicato. Anche Domenico D'Alterio è stato esortato ad andare in tugurio.

Mentre tutti i "casalinghi" sono apparsi soddisfatti, Grazia Kendi ha avuto qualcosa da ridire: "Vi supplico da tre giorni per andare di là e conoscere i nuovi. Va bene lo stesso, tanto prima o poi li conoscerò. Sembra che qualsiasi cosa che mi faccia piacere, voi non la prendiate in considerazione".

La 24enne infatti aveva espresso il desiderio di andare in tugurio non solo per dire basta alla monotonia, ma anche per conoscere meglio Mattia Scudieri. Fin dalla clip di presentazione del ragazzo, Grazia ha sempre mostrato un forte interesse nel conoscerlo anche per via della sua regione di provenienza, ovvero la Sicilia.

Il 'furto' da parte dei nuovi inquilini

Nella giornata di ieri, i concorrenti che si trovano in tugurio sono entrati in casa e hanno cercato di prendere quanto più cibo possibile visto che i "casalinghi" sono stati freezzati.

Terminato il gioco, i gieffini che risiedono nella casa principale hanno avuto qualcosa da ridire ai loro compagni d'avventura tanto che hanno deciso di inviargli un messaggio sotto la porta: "Se prima vi avremmo accolto con entusiasmo, ora attenzione.

Per questa cosa che avete fatto, quando entrerete ne prenderemo atto". Ovviamente la replica dei concorrenti del tugurio non si è fatta attendere, ma Rasha ha preferito punzecchiare gli altri concorrenti sull'utilizzo del verbo che a suo dire era sbagliato.

Dunque si preavvisa una convivenza forzata piuttosto complicata.