Al Grande Fratello Grazia Kendi é tornata a parlare degli abusi che avrebbe subito da bambina. Al termine della puntata che l'ha vista finire tra i nominati con Jonas Pepe, la gieffina ha confidato a quest'ultimo la storia della violenza che avrebbe subito e che la destabilizzerebbe ancora oggi.

Grazia Kendi si sfoga con Jonas Pepe, dopo la nomination al GF

Finita tra i nominati, nella puntata del Grande Fratello dello scorso lunedì 13 ottobre 2025, Grazia Kendi ha avuto un confronto con Jonas Pepe. La concorrente al compagno d'avventura, che l'ha nominata durante le ultime nomination, ha cercato di spiegare il suo punto di vista: "Sto male per Giulio, non per te.

Prima è uscita Anita e ora lui. Ma perché? Non capisco come il pubblico abbia deciso di eliminare lui".

Grande Fratello, Kendi svela di aver perso la sua battaglia legale

Grazia Kendi, durante il confronto con Jonas Pepe, è poi tornata a parlare del suo passato che l'ha segnata profondamente, specificando il perché si arrabbia quando le viene dato della bugiarda:

"Ad esempio mi arrabbio quando qualcuno mi dà della bugiarda, così come hanno fatto alcuni qui dentro. Ho perso la causa perché mi hanno dato della bugiarda. Non hanno creduto a una bambina di soli 8 anni. Io non l’ho mai superata". La gieffina ha fatto sapere, così, di non riuscire a sostenere di essere vista come una persona falsa, disposta a tutto per avere la meglio sugli altri e ad emergere anche per mezzo di bugie.

Chi é la gieffina Grazia Kendi

Grazie Kendi è una delle concorrenti in corsa al Grande Fratello 2025. Ha 25 anni, è nata a Milano e allo stato attuale vive a Orbetello (Grosseto). Lavora in uno stabilimento balneare, ricoprendo il ruolo di organizzatrice di eventi e feste. Entrare a fare parte del reality é stata la realizzazione di un suo grande sogno, come lei stessa ha spiegato nella clip di presentazione trasmessa in occasione della prima puntata del reality show: "Sono nata per questa esperienza". Sin dalle prime puntate Grazia ha dimostrato al pubblico e al resto dei concorrenti in gioco di essere una ragazza forte e determinata, pronta a raggiungere i suoi obiettivi.

Grazia Kendi si trova attualmente al televoto insieme a Bena, Francesco e Giulia.

Il pubblico da casa è chiamato a votare il concorrente da salvare. Il verdetto del televoto verrà svelato lunedì prossimo 20 ottobre in prima serata dalla conduttrice del reality show Simona Ventura.